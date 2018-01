SADRŽAJ VAŠIH OMILJENIH SAPUNICA: Ljubomorni Emir podmeće požar u kojem mogu stradati Nihan i Kemal (Bit ćeš moja)

HRT1, 12.25, MEKSIČKA SERIJA, Zaljubljena u Ramona

Ramón se ne sjeća svoje prošlosti i kaže Sofíji da je voli i da će se izvući iz nevolje. Ona mu kaže da ga voli više od života. Dr. Osorio obavijesti Antonija da je Roxana pobacila. Ona kaže Antoniju da je uzaludno čuvala trudnoću. On je hrabri, a ona mu predbaci da glumata jer nije htio to dijete. Antonija boli što je Roxana izgubila dijete, ali mu je i laknulo. Rulo i dalje pritišće Juanu da mu da otkupninu za sina. Policija daje upute Juani u vezi s razmjenom. Jorge kaže Sari da je zaljubljen u Andreu, da je pristao na vezu s njom (Sarom) kako bi zaboravio Andreu, ali da to nije pomoglo. Sara kaže da je bolesna ta njegova ljubav jer mu je Andrea rođakinja. Francisco kaže Fabioli da je našao mjesto gdje se mogu odmah vjenčati. Zenaida kaže Sofíji da bi trebala reći Ramónu istinu i da onda on odluči s kime će biti. Ramón se uz Sofíjinu pomoć prisjeća da voli Fabiolu i da se trebao oženiti s njom. Pastrana kaže Verónici da je dobio Porfiriovu tužbu i prijeti joj da ako on potone, potonut će i ona.

NOVA TV, 20.15, TURSKA SERIJA, Bit ćeš moja

Emir se nađe sa Zejnep kad sazna da nije odustala od udaje za Hakana. Nastoji je gurnuti u ponor usamljenosti. Iako je Zejnep s Emirom stavila sve na kocku, ipak će čekati Emirov znak i kad sjedne s Hakanom pred matičara. Kako Nihanina i Kemalova ljubav jača, tako Emir sve dublje tone u tamu. To što je dvoje zaljubljenih počelo graditi svoju kulu od ljubavi za njega znači objavu rata. Emira dočeka iznenađenje kad odluči sve zapaliti u velikom požaru. Nihanino i Kemalovo odlučno suočavanje sa smrću poremetit će Emirov plan. Emir će slijedeći voljenu ženu uletjeti u požar. Na silu će iznijeti Nihan iz kuće jer ona ne želi izaći bez Kemala. Kemal će se sam suočiti sa svojom sudbinom. Ajhan se zaklinje na osvetu dok se Lejla u bolnici bori za život. Sam će se, pod svaku cijenu, obračunati s Kozdžuogluom kojeg smatra odgovornim za to. Kemal je jedini koji može spriječiti Ajhana da postane ubojica. Odluči što prije razjasniti taj događaj, ali svjestan je da vrijeme istječe.