SADRŽAJ VAŠIH OMILJENIH SAPUNICA: Kijmet na koju su svi ljuti odluči da će Elif pobaciti dijete (Sudbina)

HRT1, 12.25, BRAZILSKA SERIJA, Život teče dalje

Nanda pokušava razgovarati s Manuelom o Rodrigu, ali Manuela i dalje ustraje na tome da ostaje u Florianópolisu. Cris moli Matiasa da joj namaže leđa kremom za sunčanje, ali on je odbije i kaže joj da bi radije dao otkaz. Dora se žali Celini na Marcosa. Lúcio prekida vezu s Anom i pušta je da živi svoju vezu s Rodrigom. Ana nazove Rodriga i dogovori susret. Celina odlazi muškarcu s kojim će imati dijete. Njih dvoje razgovaraju, a Celina je shrvana kada shvati da on ne želi dijete. Alice odlazi s Renatom u noćno fotografiranje. Eva kaže Ani da želi prirediti večeru za Lúcija, a Ana joj kaže da je Lúcio prekinuo vezu. Francisco se prepire s Nandom jer mu je dirala torbu. Iná će provesti vikend u hotelu u kojem Manuela radi. Ana šeće sa kćeri i kaže joj da je prekinula vezu s Lúciom. I Rodrigu ispriča o prekidu i kaže da je slobodna da žive svoju ljubav. Rodrigo vodi Anu na slapove gdje su prvi put doživjeli ljubav. Rodrigo i Ana odlaze Júlijinoj psihologinji i razgovaraju o tome kako će kćeri reći da su skupa. Francisco zahvali Nandi jer je prilagodila njegovu torbu i kaže joj da je bila pravi uspjeh u školi. Ana kaže Inái da je s Rodrigom, ali da se boji što nosi budućnost.

NOVA TV, 18.15, TURSKA SERIJA, Anđeli

Songul je počela primjećivati da se Seher zanima za Meralin život, pa je zanima zašto i namjerava saznati. Kader je uvjerena da se Dženku sviđa Meral, pa joj ga prepušta, iako joj nije svejedno. Džemre provodi vrijeme s polusestrom, no ona je ubrzo uvali u veliku nevolju.

NOVA TV, 20.15, TURSKA SERIJA, Sudbina

Zija je napustio obiteljski dom nakon što je čuo istinu o djetetu Kahramana i Defne. Nakon svega Kahraman odluči priznati istinu o surogat-majci članovima obitelji. Kaže sve osim da su upotrijebili Elifina jajašca, a ne Defnina, i da je Elif biološka majka njegova djeteta. Svi krive Kijmet s obzirom na to da je ona pronašla Elif i podupirala je takvu situaciju. Kijmet želi riješiti tu situaciju i odluči prekinuti Elifinu trudnoću.

NOVA TV, 21.30, DRAMSKA SERIJA, Zlatni dvori

Policija privodi Domagoja jer je napao Markovog oca. Iako su djeca ponosna što je stao u njihovu obranu, on im objasni da je pogriješio jer nasiljem se ništa ne rješava.Ana i Mladen izađu van u osječki kafić. Mladen poljubi Anu, a Petar naleti taman u trenutku da vidi poljubac. No, ne ostaje dovoljno dugo da vidi kako je Ana odbila Mladena. Prepucavanja Antuna i Vesne polako prelaze u iskrice. Sve više se približavaju jedno drugom, zamalo se i poljube, ali ih stalno netko prekida. Nikola ne nedostaje u kući Rakitić, a Žana razmišlja što da radi dalje u vezi s Nikolom. Zvonko je ljut na Katu jer nije dala otkaz, nakon što se on ispatio da ga sam da. Zvonko na kraju bude jedini koji da otkaz, ali ga na Domagojevu sugestiju povuče. Sonja poziva Vinka na kavu.