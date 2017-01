SADRŽAJ VAŠIH OMILJENIH SAPUNICA: Kerem i Kahraman štite Elif od Maksuta koji ju želi nasilu odvesti (Sudbina)

HRT1, 12.25, BRAZILSKA SERIJA, Život teče dalje

Lúcio kaže Celini da ga je dirnulo Anino pojavljivanje na TV. Júlia moli Anu da pozove Lúcija da izađu. Vitória odlazi Sofiji kako bi je pitala zašto je Ana njezina trenerica. Iná odlazi Álvaru kako bi mu se ispričala za onaj nemili događaj s Laudelinom. Álvaro je moli da mu gleda u karte, a ona kaže da ne bi trebao ulaziti u posao jer bi to za njega bilo štetno. On joj je zahvalan na tom upozorenju i kaže da bi salon opet trebao biti mjesto za plesnjake. Evi nije drago što Ana trenira Sofiju i zbog toga se s njom posvađa. Vitória i Cecília razgovaraju o tome kako će poraziti Sofiju na turniru. Lourenço odlazi na Tiagovu nogometnu utakmicu i ponosan je na sinovu igru. Manuela javi Rodrigu da će se vratiti u Porto Alegre. Rodrigo joj kaže da se vrati u njegovu kuću, a on će naći neki stan. Marcos s Dorom slavi prodaju prvog aranžmana u svojoj agenciji. Suzana odlazi Renatu i ponudi mu posao. Laura javi Lúciju da će otputovati kao volonterka na Haiti. Rodrigo govori Júliji da će Manuela opet živjeti s njom i Júlia se veseli. Lúcio vozi Lauru na aerodrom i njih se dvoje oproste. Alice moli Anu pomoć kako bi se zbližila sa Sofijom. Jonas vidi Tiagovu sliku s Lourençom i uznemiri se.

NOVA TV, 18.15, TURSKA SERIJA, Anđeli

Kemal strahuje za svoj život te donese odluku koja će sve iznenaditi. Jednu noć djevojke u domu probudi pucanj iz pištolja. Tko stoji iza svega? Zejno više ne može živjeti sa svojom majkom pa razgovara s Feride o preseljenju u dom. Džemre počinje sumnjati da Nedžmi laže Gokhanu i njegovoj majci.



NOVA TV, 20.15, TURSKA SERIJA, Sudbina

Privlačna špijunka koju je Maksut poslao u Kahramanovu tvrtku navela je Jakupa na avanturu za jednu noć, a na kraju je Jakup ne može napustiti te tako počinje njihova zabranjena ljubav. Doznavši za Maksutov napad, Kahraman odluči preseliti Elif na drugo mjesto i vodi ih u svoju kuću u planinama. Međutim, Maksut ih opet pronalazi i želi odvesti Elif sa sobom. Kerem tvrdi da je dijete koje Elif nosi njegovo. Baš kad Maksut krene zapucati u Kerema svojim pištoljem, Kahraman ulazi i zaštiti ga svojim tijelom.