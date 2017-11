SADRŽAJ VAŠIH OMILJENIH SAPUNICA: Kemala koji je uhićen zbog otmice Deniz potrese kad čuje da Emiru kaže ‘tata’ (Bit ćeš moja)

HRT1, 12.25, MEKSIČKA SERIJA, Zaljubljena u Ramona

Francisco javi Juliju da je Virginia došla u tešku stanju u bolnicu i da unatoč njegovu trudu nije preživjela. Luisa kaže Daliji da joj je nevjerojatno da je gazdarica mrtva. Dalia odvrati da je ne treba žaliti jer je uvijek bila zla prema njoj. Ramón kaže majci da Francisco ne propušta priliku da bude u Fabiolinoj blizini, a Juana ga moli da ne pravi skandal na pogrebu. Dalia kaže Franciscu da su pretukli Ramóna i da je sigurna da on ima veze s time, no on tvrdi da nema. Jorge zamoli tatu i Osvalda da se pomire. Osvaldo odvrati da je došao zbog mame, ali da nikada ocu neće oprostiti ono što mu je učinio. Jorge kaže Andrei da osjeća krivnju zbog mamine smrti jer je otkrila njihovu vezu. Hortensia kaže Franciscu da potraži način kako će prići Fabioli i zauvijek je odvojiti od Ramóna. Julio se ne osjeća dobro. Juana i Luisa misle da će doživjeti infarkt. Liječnik kaže da je to samo aritmija i da će uz mirovanje i terapiju biti bolje. Jorge razmišlja kako je u istom danu izgubio mamu i Andreu.

NOVA TV, 18.20, TURSKA SERIJA, Anđeli

Sprovod Mesude je dotukao Ejlul i Bušru. Kemal saznaje na vijestima da je Mesude preminula te se kaje ali tvrdi da nije on kriv već Ejlul. Na karminama žene se svađaju tko će preuzeti djecu. Nitko ne želi uzeti Metina jer ga smatraju djetetom čudovišta. Kemal odlazi oprostiti se na Mesudin grob i obećaje da će se osvetiti za njezinu smrt.

NOVA TV, 20.15, DRAMSKA SERIJA, Čista ljubav

Editu muči što je Tomo odlučio otići u kolibu, između ostalog zato što se još uvijek ljuti na nju zbog preljuba s ocem. Povjeri Profesoru da želi ostaviti sve što joj pripada Tomi, kako bi ispravila nepravdu. Hrvoje dolazi vidjeti Branku. Ona mu se odupire, no naposljetku ipak ne odoli Hrvojevom šarmu i vode ljubav. Povrijeđena Sonja konfrontira Tomu koji joj pokušava objasniti da mu poljubac s Helenom nije ništa značio.

NOVA TV, 21.20, TURSKA SERIJA, Bit ćeš moja

S jedne strane policija, a s druge Emir pokušavaju pronaći Kemala. Kemal se odupire toj opsadi. Otvara put prema budućnosti koju će zasnovati s Nihan i svojom kćeri. Dok Kemal kreće prema kraju svog plana, Emir ima pravo na još samo jedan hitac kako bi ga zaustavio. Kad je Kemal priveden zbog otmice Deniz, koja je zakonski Emirova kći, Kemala zapravo slomi to što je Deniz Emira oslovila sa „tata“. Nihan ode s Galipom Kozdžuogluom pregovarati za Kemalovu slobodu i naleti na važan trag vezan uz Ozanovu smrt.