SADRŽAJ VAŠIH OMILJENIH SAPUNICA: Kemal spašava Nihan, a Emirovi planovi padaju u vodu (Bit ćeš moja)

HRT1, 12.30, MEKSIČKA SERIJA, Zaljubljena u Ramona

Santiago i Andrea kažu Juani da odlaze u Čile. Francisco javi Margariti, Juliju i Fabioli da je Hortensia dobro podnijela operaciju, ali da će biti u induciranoj komi 72 sata dok ne vide ima li kakvih posljedica. Roxana dobije sudski poziv i iskoristi to kako bi okrenula Diega protiv oca. Roxana glumi žrtvu i kaže Agustínu da joj Antonio želi oteti sina i da će umrijeti ako se to dogodi. On joj kaže da računa na njegovu pomoć. Hortensia zlostavlja svoju bolničarku. Ne želi da je njeguje nekakva neznanka, već očekuje da to čine njezina djeca i unučad. Julio joj kaže da mora shvatiti da svi oni rade. Francisco kaže Fabioli da je dobio ponudu za ordinaciju, ali da su mu odbili zajam u banci. Ona mu obeća pomoći i da će biti partneri. Fabiola kaže Juani da joj hitno da novac jer ona i Francisco imaju sjajnu priliku da otvore ordinaciju. Agustín kaže Roxani da zna da je on bio otac djeteta koje je pobacila.

NOVA TV, 20.15, TURSKA SERIJA, Istanbulska nevjesta

Na večeri Sureja upoznaje obitelj, no Esma odbija doći. Zatraži od Sureje da je okupa u skladu s tradicijom pretpostavljajući da će ona odbiti, no iznenadi se. Esma prosi Ipek, no ne za Faruka, što iznenadi Ipekinu majku. Faruk i Fikret se sukobljavaju što Fikreta razbjesni. Na večeri Esma predstavlja novu snahu, a Faruku se ideja nikako ne sviđa.

NOVA TV, 21.30, TURSKA SERIJA, Bit ćeš moja

Kemal pomoću drona spašava Nihan. Zbog Nihanine odsutnosti Emir i Zejnep dijele trenutke s Deniz. Shvativši da je prevaren, Emir pokuša organizirati ljude da paze na Nihan, no ona ga preduhitri i na sastanku odbora odbije potpisati papire. Galipa na zatvorskom brijanju iznenadi neočekivana osoba, a Zejnep kod Asu dobije dokaze koje je tražila.