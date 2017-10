SADRŽAJ VAŠIH OMILJENIH SAPUNICA: Kemal se domogne pravog dokaza o Ozanovoj smrti (Bit ćeš moja)

HRT1, 12.20, MEKSIČKA SERIJA, Zaljubljena u Ramona

Fabiola kaže Ramónu da neće dobiti posao u njezinoj radionici, a on odgovori da je grozna i da će posao potražiti drugdje. Antonio moli Fabiolu da mu objasni zašto ne želi zaposliti Ramóna, a ona kaže da je bio bezobrazan kad je došao s Juanom razjasniti neki nesporazum. Kaže da je Juana divna i da su sve razjasnile, ali da je Ramón antipatičan. Antonio kaže Fabioli da ako bi htjela zamijeniti oca u radionici, da mora učiti, a ne zapovijedati radnicima. Antonio zaposli Ramóna. Fabiola mu predbacuje zbog toga, ali on kaže da mora misliti glavom, a ne srcem. Da im je potreban iskusan radnik, a Ramón je upravo to. Dr. Linares kaže Juani da Andrea nema fizičkih problema, te da je njezin problem psihičke naravi. Antonio kaže Roxani da se nada da će nakon povratka iz Miamija ponovo živjeti skupa. Fabiola kaže Juani da će raditi u radionici i zamijeniti tatu. Ramón joj kaže da će biti odgovorna dok ne dobije novac od osiguranja od njegove mame. Kaže joj da je sve čuo dok je razgovarala sa svojim momkom.





NOVA TV, 18.20, TURSKA SERIJA, Anđeli

Kemal se boji da će Mesude nekomu reći da je oteo Ejlul pa zatvara Mesude u dom za nemoćne u kojem je nitko neće pronaći. Ejlul mora smisliti način kako da se oslobodi Kemala.

NOVA TV, 20.15, DRAMSKA SERIJA, Čista ljubav

Emina se slama kad shvati da je riječ o njenoj sestri. Šokirani Vlado odvodi ju kući gdje nesretna Emina javlja majci da je Asja mrtva.

Ranko uvjeri Sonju kako joj ništa ne skriva, već sve čini da ju zaštiti. Ranko se šokira kada dozna da su Asja i Emina bile sestre. On lažira nalaz patologa da pokaže kako je Asja sama sebi oduzela život te je sve uvjereniji kako su se on i Snježana izvukli. No, Emina se ne može pomiriti s činjenicom da se Asja ubila te moli Tomu da joj pomogne. Iako ga je Branka molila da se ne miješa u slučaj, Tomo joj ipak odluči pomoći. Naziva svog prijatelja inspektora Hrvoja da dođe u Vrhovac. Emina preko Sonje dozna da joj je Vlado lagao oko odnosa s Asjom i suočava ga.

Profesor preko Blaža dobiva ideju kako da pomogne Editi u njenoj financijskoj situaciji – neka iznajmljuje sobe. Edita se nećka.

NOVA TV, 21.15, TURSKA SERIJA, Bit ćeš moja

Nihanina i Kemalova istraga postaje intenzivnija s ciljem da se domognu konkretnog dokaza koji dokazuje da je Ozan pao žrtvom ubojstva. Kad Kemal sazna da je istraga ubojstva Nihan odvela do Zejnep, primjetit će veliku prazninu koju je Nihan ostavila za sobom. Kemal i Nihan će na svakom koraku koji će od sada učiniti u Emirovoj sjeni morati biti vrlo oprezni. Kemal na bolan način saznaje koliko je daleko Emir spreman ići kako bi ga zaustavio. Ni Kemal se neće propustiti osvetiti Emiru za rat koji se od njega pružio do njegove obitelji. Kemal pronalazi novi kanal kroz koji će moći dokazati svoje sumnje u vezi s Ozanovom smrti i ponovno se susreće s Nihan. Sasvim nove informacije koje će se pojaviti u vezi s danom Ozanove smrti pretvorit će se u pravi dokaz u Kemalovim rukama.