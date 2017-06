SADRŽAJ VAŠIH OMILJENIH SAPUNICA: Kemal ni nakon pet godina nije zaboravio Nihan. Još mu je stalo do nje (Bit ćeš moja)

HRT1, 12.25, MEKSIČKA SERIJA, Voli me zauvijek

Paulina kaže Adriánu da je bila otkazala vjenčanje jer je Julieta zaprijetila da će pokazati dokumente koji potvrđuju da je Gonzalo prevario njezinog (Julietinog) oca, a Gonzalo bi onda morao u zatvor. Raquel zamoli Alfonsa da pročita ljubavno pismo koje je ona napisala prije nego što je oboljela od Alzheimera. Adrián kaže Paulini da je bio u bolnici kad je rodila Valentinu i da je ona zanijekala da je djevojčica njegova, a Paulina kaže da je to učinila zbog Camila. Gonzalova ljubavnica Deborah u vezi je s Leonelom. Nuria ugleda Leonela mokre kose i bez sata. Triana kaže Giseli da predosjeća da će Adrián ostati u Meksiku zbog Valentine. Chelo leži u krevetu kako bi izbjegla pobačaj. Nuria kaže Gonzalu da sluti da joj je muž nevjeran. Gonzalo unajmi detektiva da nadzire Leonela.





NOVA TV, 18.20, TURSKA SERIJA, Anđeli

Ejlul saznaje da Defne nije pobjegla iz države, već se skriva negdje u gradu. Ne želi stvarati pritisak Serkanu, koji je uvjerava da nije znao za to. Kemal prati Nazan i doznaje na kojem se mjestu nalazi Defne. Stoga odluči ponovno ucjenjivati Nazan.

NOVA TV, 20.15, TURSKA SERIJA, Tuđi život

Damir se nalazi na intenzivnoj njezi. Hazal želi saznati kako je Damir i zove Asuman da je obavijesti o svemu. Rahmi govori Dilari da joj je Ekrem pravi otac i da želi s njom razgovarati.

Hazal stiže krišom u bolnicu i ondje susreće Džihana. Džihan je bijesan i prijeti Hazal da odustane od Damira ako ne želi da netko pogine.

NOVA TV, 21.15, TURSKA SERIJA, Bit ćeš moja

Kemal dolazi u Istanbul kao najveći suparnik Emira Kozdžuoglua i ne može izaći iz šoka koji je doživio susrevši Nihan. Iako je prošlo pet godina, rana je svježa, a bijes golem. Želi što prije završiti s natječajem zbog kojeg je došao i vratiti se u Zonguldak. Kemalov je povratak izazvao veliku sreću u njegovoj obitelji, a on pokušava sačuvati osjetljiv odnos sa svojim starijim bratom Tarikom. Ubrzo sazna da je njegova sestra u kontaktu s Nihan. No to nije jedina tajna njegove sestre.