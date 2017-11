SADRŽAJ VAŠIH OMILJENIH SAPUNICA: Kemal je sve bliži otkriću da je Deniz njegova kći (Bit ćeš moja)

HRT1, 12.30, MEKSIČKA SERIJA, Zaljubljena u Ramona

Dalia kaže Fabioli da je Ramón ne uzima zaozbiljno, da je čula kad je rekao da u Tijuani ima djevojku. Fabiola joj kaže da je ljubomorna, a i da je ne zanima što joj Dalia govori. Pedro kaže Juliju da je mama bila u uredu i tražila da vidi snimku. On joj ju je pokazao i zabrinut je za nju. Julio odvrati da mama voli pretjerivati. Ravnateljica škole kaže Roxani i Antoniju da je Diego napao jednog dječaka. Oboje se zgranu jer je Diego mirno dijete. Ravnateljica kaže da se Diego osvećuje zbog nečega. Antonio optuži Roxanu jer je napustila sina kako bi otišla s drugim muškarcem. Ona odvrati da to nije istina i da će odvesti Diega sa sobom. Ravnateljica kaže da zna zašto se Diego promijenio. Predloži im da potraže stručnu pomoć za sebe i dijete. Fabiola moli Ramóna da joj ispriča o svojim curama. Pita ga je li Sofia bila posljednja. On se iznenadi i odgovori da ne želi govoriti o njoj. Fabiola se naljuti, a on joj prizna da su bili u vezi, ali da je sada s njom i voli je. Daliju obuzme ljubomora kada ugleda kako se pogledavaju

NOVA TV, 18.20, TURSKA SERIJA, Anđeli

Kemal koji je stjeran u klopku kako se zločin otkrio za spas od policije bira način koji nikomu nije pao na pamet.

NOVA TV, 20.15, DRAMSKA SERIJA, Čista ljubav

Milan ne uspijeva doći do Sonje te se ona ne pojavljuje kod Ranka na dogovoru, već provodi noć s Tomom. Oni vode ljubav pod nebom obasjanim vatrometom. Drugo jutro odlaze kod Tome, gdje ih u zagrljaju zatekne Branka. Tomo prizna Branki da planira zatražiti razvod od Helene. No, nema snage objasniti svoju odluku malenoj Maši. Sonja pak saznaje da je Ranko obećao platiti jamčevinu za Vladu. Odlazi k njemu, no – Ranko se predomislio. Hrvoje i dalje muku muči s kockarskim dugovima. Situacija se pogorša kada ga plaćenik obavijesti da mu daje svega 48 sati za isplatu duga. Eminina majka Nada dolazi u Vrhovac sa lažiranim Asjinim oproštajnim pismom. Emina iz pisma saznaje da se Asja ‘zapravo’ ubila.

NOVA TV, 21.20, TURSKA SERIJA, Bit ćeš moja

Emir prema tragovima na računima tvrtke shvaća što Kemal istražuje i koje ga pitanje muči. Kemal je sve bliže otkrivanju Denizine tajne. Dok je Kemal na pragu odgovora koji će riješiti zagonetku u njegovu srcu, Emir donosi odluku svjestan da će njezine posljedice biti vrlo teške.