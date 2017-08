SADRŽAJ VAŠIH OMILJENIH SAPUNICA: Kako ju ne bi više izlagao opasnosti Kemal se udaljava od Nihan (Bit ćeš moja)

HRT1, 12.25, MEKSIČKA SERIJA, Voli me zauvijek

Valentina čeka let na aerodromu i tužno se prisjeća razgovora s Eugeniom Sandovalom, odnosno Renéom. Adriana kaže teti Julieti da bi je voljela povesti u Španjolsku kada bude punoljetna. Leonel kaže Ileani da mora imati Raquel na svojoj strani. Adriana kaže svome skrbniku Jaimeu da je dala mnogo novca Tobíasu kako bi mogao vratiti dug. Oni joj kažu da se taj momak druži s dangubama. Njihov sin Fabricio sve sluša. Micaela kaže Gonzalu da je Raquelin nakit nestao. Mauricio dolazi u Valentinin stan u Los Angelesu kako bi je uvjerio da ju je Gonzalo pokušao zaštititi jer Eugenio (René) nije poštenjačina. Nuria nagovori Félixa da provali u Gonzalovu kuću i uzme novac iz sefa. Kada njegov prijatelj Héctor ode u provalu, sruši vazu. Tobías to čuje i prepozna Héctora koji se dao u bijeg. Gonzalo izlazi iz sobe i ugleda Félixa koji je uzeo novac iz sefa. Tobías trči u pomoć Gonzalu koji je pao nakon što je Félix zapucao u njega. Tobías i Félix se tuku. Kada Tobías skine lopovu maskirnu kapu, shvati da je to Félix. Gonzala voze u bolnicu, Tobías šuti. Félix da nešto ukradena novca Héctoru kako bi otišao iz Cancúna. Nuria nazove Tobíasa i zamoli ga da ne prijavi lopove. Mauricio i Valentina putuju u Cancún kako bi bili uz Gonzala u bolnici.





NOVA TV, 18.20, TURSKA SERIJA, Neželjena snaha

Ežder i Šebnem zbog posla provode vrijeme zajedno i on počne zapostavljati Nagme, koja se posebno uzruja nakon što se Ežder ne pojavi na kontroli i pregledu njihova nerođenog djeteta. Nagme nije jedina koja je protiv partnerstva Eždera i Šebnem.

NOVA TV, 20.15, TURSKA SERIJA, Bit ćeš moja

Smrt Karen, koja je najsnažnija veza između Kemala i Nihan i vela tajne koji skriva „onu noć“, oboje ih duboko potresa. U oboma budi različita pitanja. A kada odgovornost za ubojstvo preuzme Karenin muž, to je jasan znak da je u ubojstvu Emir imao svoje prste. Kemal je uznemiren time što je istraga „te noći“ počela nositi sve veće opasnosti pa govori Nihan da moraju prekinuti istraživanje i držati se podalje jedno od drugoga. Iako je Nihan potresena idejom o rastanku, nema izbora nego da je prihvati. Kemalov je cilj pak zadržati Nihan podalje od istraživanja i opasnosti dok bez njezina znanja s Otrovom nastavlja istragu.

NOVA TV, 21.15, TURSKA SERIJA, Nauči me voljeti

Ezgi, koju muče ljubavne patnje, krišom ulazi u Enginovu kuću kako bi pomogla Alperu i Lejli. U kući nailazi na stvari koje će prikazati Engina u posve drukčijem svjetlu. Alper i Lejla odlučuju se na važan korak kako bi mogli slobodno uživati u svojoj ljubavi. Džanan sluti da je Lejla njezina kći i krene istraživati.