SADRŽAJ VAŠIH OMILJENIH SAPUNICA: Kako bi se riješila Elif Defne prihvaća pomoć od majke i Maksuta (Sudbina)

HRT, 12.25, BRAZILSKA SERIJA, Život teče dalje

Nakon što joj je Rodrigo rekao istinu o Tiagovu ocu, Lorena pristaje ostati još neko vrijeme u Jonasovoj kući kako bi pomogla dječaku da se zbliži s pravim ocem. Júlia ne želi ići u školu zbog predstave za majke. Rodrigo nazove Manuelu i odluči ubrzati njezin povratak kako bi bila na Júlijinoj predstavi. Sofia odlazi Ani u tenisku školu i moli je da je trenira. Ana ne pristaje, ali obeća da će promisliti. Eva vodi Mirian u stan, ne znajući da taj stan pripada Vivi. Vivi dolazi s Cris u stan, pa se Eva i Cris posvađaju. Manuela gleda Júlijinu predstavu. Marcos, Dora i Olívia odlaze na Bárbarinu proslavu. Lúcio i Laura razgovaraju u njegovom stanu i poljube se. Ana nazove Rodrigovu kuću i sazna da je Manuela došla ranije kako bi otišla na predstavu. Ana se naljuti na Rodriga. On je moli da ode po Júliju onamo gdje je Manuela. Júlia primjećuje napetost između Ane i Manuele i pita ih što se događa. Ana joj kaže istinu, ali Manuela ne želi razgovarati o tome i odlazi. Lourenço upoznaje Tiaga i oduševljen je njime. Janice otpušta Evu. Iná razgovara s Manuelom o prigovorima koji stižu u restoran. Ana se pakira, a Júlia je pita hoće li se vratiti s putovanja.

NOVA TV, 18.15, TURSKA SERIJA, Anđeli

Kemal je izboden u zatvoru te je prebačen na odjel intenzivne njege. Mesude je primila vijest te žurno odlazi u bolnicu. Još jednom će preklinjati Nazan da povuče tužbu. Meral je nestala i djevojke i njezina majka jako su zabrinute. Dženk se pojavi pred njihovim domom kako bi se ispričao Meral.

NOVA TV, 20.15, TURSKA SERIJA, Sudbina

Elif želi sve objasniti svojoj majci, ali joj ona ne daje nikakvu priliku za to i odlazi od kuće. Defne odluči surađivati s Maksutom i daje mu Elifinu adresu. Defnina majka također odluči pomoći Defne. Na početku Defne ne prihvaća njezinu pomoć jer se ljuti na svoju majku jer je ostavila nju i njezina oca prije 15 godina zbog drugog muškarca. No uskoro će u očaju prihvatiti njezinu pomoć.

NOVA TV, 21.30, DRAMSKA SERIJA, Zlatni dvori

Kata se sukobi s Marom oko posla na vjenčanju, daje otkaz i odluči osnovati vlastiti catering servis. Mari u pomoć uskače Vesna, koja postaje nova glavna kuharica restorana. Ana, Mladen, Kata i Domagoj imaju svojevrsni double date u Katinoj kući, no on ne prođe slavno: Kata još nije spremna na seks s Daliborom, koji potajice odlazi k drugoj djevojci, Mladen ne uspjeva impresionirati Anu, a pojavljuje se i Zvonko, koji odluči pred svima izložiti marketinški plan za Katin novi posao cateringa, ne bi li ju osvojio. No, opet bez uspjeha. Nera odbija Janov poziv na seks pa on nalazi utjehu u lokalnoj djevojci Maji, i to u Nerinom autu. Petar i Ivan su uvjereni da je Jan u autu s Nerom. Ljubomorni Vinko prati Irenu i Gorana. Nakon što Goran pokuša uhvatiti Irenu za guzu, Vinko ga napadne palicom za golf. Ana se osjeća krivom jer čitavo vrijeme Petra načelno odbija, ali ga istodobno pušta da joj prilazi. Odluči potpuno zahladiti odnos s Petrom koji je iznenađen što ga Ana odbija.