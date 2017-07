SADRŽAJ VAŠIH OMILJENIH SAPUNICA: Kako bi pomogla Kemalu NIhan svoj život dovodi u opasnosti (Bit ćeš moja)

HRT1, 12.25, MEKSIČKA SERIJA, Voli me zauvijek

Valentina konačno odluči otići u Cancún s Fernandom nakon što je René nagovori na to. U Muratovoj kući svi se tome raduju, osim Nurije. Beto odlazi u Delijino selo kako bi je pitao o rođenju njezina sina. Sve to u njemu potakne sumnje da je njegova mama učinila nešto nedopušteno. Julieta napušta zatvor, a Silvia je vodi k sebi, ali najprije moraju riješiti bankovnu papirologiju. Jaime je spreman dovesti Adrianu u Meksiko. Adriana želi upoznati tetu Julietu u zatvoru. Gonzalo i Angélica se zbliže. Leonel dolazi pred nju kao vlasnik hotela i pokuša je osvojiti. Osvaldo prepozna Angélicin parfem u hotelskom hodniku. Fernanda se sukobi s Clementeom i kaže mu da će otići upoznati svoju mamu kako bi čula njezinu stranu priče. On je pokušava spriječiti u tome.





NOVA TV, 18.20, TURSKA SERIJA, Neželjena snaha

Svi pokušavaju razdvojiti Nagme i Eždera, ali ljubav pobjeđuje. Shvaćaju da ne mogu živjeti jedno bez drugoga. Ežder želi održati svadbu kako bi svima pokazao da je oženjen. No istina koju Ežder još ne zna uskoro će sve upropastiti.

NOVA TV, 20.15, TURSKA SERIJA, Bit ćeš moja

To što se dogodilo Kemalu okuplja njegovu obitelj. Među njima je i Asu. Ljubomora raste u Nihan dok izdaleka promatra kako se Asu približava Kemalu. Ponašanje koje će ju dočekati jer želi biti uz Kemala slomit će joj srce. Počinje se brinuti za Kemala kad Emir i Galip saznaju da su snimke nestale. Kemal joj kaže da mora spasiti snimke. On ne zna da će se ona sama baciti u opasnost. Nihan osjeća da je Kemalu potrebna pomoć.

NOVA TV, 21.15, TURSKA SERIJA, Nauči me voljeti

Alper će pak biti primoran suočiti se s neočekivanim istinama kad se jedna zavjesa iz prošlosti rastvori. Kad Engin ugleda Lejlu i Alpera zajedno, dva stara prijatelja naći će se u sukobu. Alper usprkos svemu odabere štititi Lejlu. Hašmet ne odustaje od potrage za Lejlom.