SADRŽAJ VAŠIH OMILJENIH SAPUNICA: Kako bi mu prišio ubojstvo ljutiti Ranko podmeće dokaze Vladi (Čista ljubav)

HRT1, 12.30, MEKSIČKA SERIJA, Zaljubljena u Ramona

Fabiola kaže baki da bi zbog njezinih laži Ramón mogao dobiti trogodišnju zatvorsku kaznu. Hortensia odgovori da bi voljela da ga doživotno zatvore. Porfirio pokuša poljubiti Margaritu, ona ga odgurne i kaže mu da ga voli kao prijatelja i da voli nekoga drugoga. Porfirio je pita o kome je riječ, ali ona ne želi odgovoriti dok sve ne bude službeno. Fabiola kaže Ramónu da njezina baka tvrdi da ju je on udario i da bi zato mogao otići u trogodišnji zatvor. Uvjerava ga da to neće dopustiti i da neće biti onako kako bi baka to htjela. Julio kaže mami da promisli što će reći jer su Juana, Fabiola i Jorge bili nazočni i svjedočit će protiv nje, no Hortensia odgovori da je sudac rekao da sve okolnosti idu njoj u prilog. Fabiola kaže Juani da je obećala Ramónu da će ga izbaviti te da neće ostaviti Juanu samu. Antonio kaže Margariti da mu je žao zbog svega što se dogodilo među njima, da je bio povrijeđen zbog Roxane. Margarita mu predloži da budu prijatelji.

NOVA TV, 18.20, TURSKA SERIJA, Anđeli

Džemre i Serkan slijede Kemala kako bi pronašli Ejlul i padnu u zamku. Kemal bježi prepuštajući Džemre i Serkana smrti.

NOVA TV, 20.15, DRAMSKA SERIJA, Čista ljubav

Sonja i Tomo pružaju podršku Emini i njezinoj majci na Asjinom pogrebu. Među njima se rađa sve veća bliskost , a dijele i zajedničku tugu u tim teškim trenucima. Ranko, bijesan zbog Sonjinog odlaska s Tomom, iskaljuje nervozu na Snježani. Snježana poziva Hrvoja na razgovor i lukavo mu sugerira kako bi trebao napraviti pretres kuće Lončarevih. Hrvoje nabavlja nalog i pronalazi Asjin lančić. Shvaća da je to krunski dokaz koji okrivljuje Vladu kao ubojicu. Milan je očajan i napada Ranka, ali on se podlo i lukavo brani, obećavajući Milanu da će poduzeti sve da pomogne njegovom sinu. Po povratku u Vrhovac, Emina saznaje da je Vlado vjerojatni ubojica njene sestre. Bijesna i puna osvetničke mržnje, odlazi u bolnicu s namjerom da liši Vladu života.

NOVA TV, 21.15, TURSKA SERIJA, Bit ćeš moja

Dok Kemal i Nihan voze Asu u bolnicu, Emir policiji šalje pozivnicu da ga uhvate. Dok se oko Kemala steže obruč zbog ubojstva koje nije počinio, Kemal priredi veliko iznenađenje za sve koji ga žele uhvatiti. Dok Kemal traži način da dokaže svoju nevinost, Emir se zbog Asuina pokušaja samoubojstva prvi put susreće sa stvarnošću „gubitka sestre“. Dok se hrve s tim osjećajem u svojem srcu, Emir tu slabost koju nije smio odati odaje nekomu na koga uopće nije računao.