SADRŽAJ VAŠIH OMILJENIH SAPUNICA: Kahraman shvati da ih je Defne obmanula i da je trebao vjerovati Elif (Sudbina)

HRT1, 12.25, MEKSIČKA SERIJA, Voli me zauvijek

Nuria se raduje jer je Adrián ostavio Paulinu. Camilo savjetuje Paulini da se pomiri s Adriánom. Odette misli da Adrián više ne voli Paulinu i da je može osvojiti. Jaime se žali da mu je posao propao zbog Gonzala. Nuria i Leonel se udruže. Camilo sluša kada Leonel traži kuću u Chetumalu na ime Mónice Grepe. Camilo istražuje i dozna da je Mónica prije 10 godina radila u tvrtki. Leonel objasni Alfonsu da je Camilo čuo kad je tražio Mónici kuću. Predlaže mu da razgovara s njime. Paulina odlazi Adriánu u Playa Lindu i objasni mu sve u vezi s Camilom. Kaže mu da ga jako voli. Adrián i ona planiraju vjenčanje. Raquel sluti da Gonzalo ima ljubavnicu i zamoli Alfonsa da ga ne pokriva. Gonzalo moli Mónicu da ode s djecom u Chetumal kako bi se on mogao rastati. Inés saznaje da je Paulina provela noć s Adriánom.

NOVA TV, 18.20, TURSKA SERIJA, Anđeli

Džemre saznaje da je Nazan proglašena nevinom i to je potrese. Sljedeći dan Džemre se probudi s krvavim nožem u ruci i misli da je nekoga ubila. Nakon što je Nazan bez traga nestala, sve upućuje na to da su to učinile Džemre i Emine. Defne je uzalud pokušava pronaći.

NOVA TV, 20.15, TURSKA SERIJA, Sudbina

Kahraman uspije saznati od Zije da je Defne učinila nešto loše. Uzima Zijin mobitel gdje se nalaze svi dokazi i shvati da je bio u krivu jer nije vjerovao Elif. Defne osjeća da joj stvari ipak neće ići kako je planirala. Sadet planira reći Maksutu da mu je Jakup brat. Hoće li skupiti dovoljno hrabrosti za to?

NOVA TV, 21.05, TURSKA SERIJA, Tuđi život

Asuman, Dilarina sestra koja živi u Americi, iznenada se pojavila u vili. Uskoro će postati jasno zašto je posjetila Dilaru. Gospođa Mahide svakim danim sve više mrzi Džihana jer ga smatra odgovornim za smrt dviju djevojka koje je voljela kao rođene kćeri, pa zamjera Harunu jer živi u njegovoj kući s Dilarom. Džansu obavijesti Deniza i Dilaru da je trudna.

NOVA TV, 22.40, DRAMSKA SERIJA, Zlatni dvori

Mladen napokon kupuje kuću, a presretnu Evu dočeka hladan tuš kada shvati da on ne planira živjeti s njom. Nakon histeričnog ispada, Eva se smiri, nalazi stan u Zagrebu i odlazi iz sela. Nera daje otkaz zbog Goranove izjave ljubavi, a Žana ju nagovara da se vrati u selo. Mladen i Nera pate, ali i dalje ne povlače prvi potez. No, mala Lola ima rođendan i ciljano poziva Mladena i Neru kao goste, nadajući se da će se povezati. Petar prosi Anu. Dok tužna Vesna razmišlja o tome kako je propustila Anino djetinjstvo, Irena organizira malu obiteljsku zabavu, na kojoj se Martina lomi i otkriva Vinku da već odavno ne ide na fakultet. Na Martinino razočaranje, Ivan se seli kod Kate. Nikola i Mladen su i dalje zabrinuti zbog zdravstvenog stanja konja. Pozivaju veterinara koji šalje uzorke sijena na analizu.