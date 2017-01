SADRŽAJ VAŠIH OMILJENIH SAPUNICA: Kahraman sazna da je Defne otrovala Elif kako bi pobacila (Sudbina)

HRT1, 12.25, BRAZILSKA SERIJA, Život teče dalje

Ana odustaje od puta jer ne želi ostaviti Júliju samu. Laudelino se ljuti na Ináu jer želi večerati s Álvarom kako bi razgovarali o najmu salona za ples. Prolaze mjeseci, a Rodrigo i Ana su pozvani u Júlijinu školu. Ravnateljica im govori da se Júlia promijenila. Lúcio i Laura posjete Celinu i nose darove za dijete. Laura kaže da se odlučila da neće imati djece zbog užurbanog života. Laudelino zove Rodriga na ozbiljan razgovor o šteti u restoranu i želi da on i Manuela poduzmu ozbiljnije mjere. Ana razgovara s Júlijinom psihoterapeuticom, bez Rodriga. Nanda posjeti Francisca kod Augusta i daje mu računalo za rođendan. Augusto predbacuje Franciscu zbog ocjena. Ana prekida vezu s Rodrigom zbog Júlijinog emocionalnog mira. Marcos vodi Doru i kćeri u agenciju koju je otvorio. Moli Doru novac kako bi platio prvi mjesec najamnine jer je on svoj potrošio na obnovu. Ana razgovara s Júlijom i kaže joj da više nije zaljubljena u Rodriga. Rodrigo se povjeri Nandi o Ani, a Nanda mu kaže da je on uvijek patio zbog Ane. Dora se tuži Celini na Marcosa. Jonasa obavijeste da je Nanda u policiji zbog tučnjave u diskoteci.

NOVA TV, 18.15, TURSKA SERIJA, Anđeli

Meral je teško jer ima loše ocjene u školi, a nitko joj ne može pomoći. Kemal se vratio kući, a Mesude odvede Ejlul u četvrt gdje je odrasla kako bi joj pokazala koliko je Kemal dobar suprug i otac. Djevojke se u domu smrzavaju jer Neriman odbija uključiti grijanje.

NOVA TV, 20.15, TURSKA SERIJA, Sudbina

Defnina majka smišlja plan, upotrijebi svoje veze i pošalje novinama slike Elif i Kahramana na kojima se drže za ruke i kaže im da imaju avanturu. Zato svi pomisle da Kahraman vara Defne. U međuvremenu Kahramanu majka daje bocu s otrovom koji je otrovao Elif i priznaje da je Defne otrovala Elif da bi pobacila. To ga dovodi do ludila pa se suočava s Defne. U isto vrijeme Elifina majka Sultan posjećuje njihov dom i traži objašnjenje za slike koje su izašle u novinama.

NOVA TV, 21.30, DRAMSKA SERIJA, Zlatni dvori

Ana odbija Petra govoreći mu da je između njih gotovo! Petra izluđuje Anino odbijanje i Mladenova stalna prisutnost u njenom životu. Weltrusky se poigrava s Nerom s ciljem da raščisti njihov odnos. Tretira je toplo – hladno što Neru frustrira jer joj je Jan potreban radi posla i, još važnije, radi trudnoće. Vinko se potajno dogovara sa Sonjom (smišlja Ireni dar), a u Ireni opet buja ljubomora. Ona prati Vinka, no osramoti se kad, umjesto Vinka, u Sonjinom društvu ugleda Gaćinu. Irenin dan se popravi kada joj Sonja kaže da odlazi iz sela, a posebno ju oduševi Vinkov poklon – putovanje. Kata i Mara dodatno prodube svađu što Katu motivira u želji da pokrene vlastiti posao. Na Zvonkov nagovor odustaje od kateringa i posvećuje se otvaranju vlastitog salona. Mladen prihvati Sonjinu ponudu da postane novi seoski liječnik te odluči do daljnjega ostati u selu.