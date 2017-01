SADRŽAJ VAŠIH OMILJENIH SAPUNICA: Kahraman obavijesti obitelj da će se oženiti s Elif. Svi su u šoku (Sudbina)

HRT1, 12.25, BRAZILSKA SERIJA, Život teče dalje

Lúcio namjerava otići u London kako bi se udaljio od Ane. Lourenço dolazi po Tiaga kako bi izašli, što uzruja Jonasa. Jonas se svađa s Cris i ponižava je, a ona uplakana moli Matiasa da joj pravi društvo. Kad se Jonas vrati kući po mobitel uhvati Cristiane i Matiasa kako se ljube te izbaci Cristiane iz kuće. Lourenço se iznenadi kada to sazna, a ona moli Lourença da Tiago bude kod njega dok ona ne nađe smještaj. Matias odlazi Loreni, kaže joj da je dobio otkaz jer je poljubio Cristiane, a ona ga otjera i vrati mu prsten. Suzana odlazi Cíceru kako bi razgovarali, ali on je odbija, te ona odlazi. Cléber se sastaje s Cristiane u Jonasovo ime i nudi joj sporazum. Ona se uznemiri kada pročita to što joj Jonas nudi. Nakon nekoliko dana Cristiane nazove Lourença da dovede Tiaga na njezinu novu adresu. Šetajući s Júlijom, Lúcio sazna da je Júlia bila na fotografiranju. Manuela potom otkrije da ju je Eva odvela u reklamnu agenciju bez Anina dopuštenja. Manuela i Rodrigo odlaze u Gramado kako bi razgovarali s Evom. Kad Iná sazna što je Eva učinila s Júlijom, izbaci Evu iz kuće.

NOVA TV, 18.15, TURSKA SERIJA, Anđeli

Djevojke čine sve što je u njihovoj moći kako bi utješile Meral. Nazan se posvađala s Defne i osjeća se bespomoćno. Džemre kreće u potragu za Gokhanovim ubojicom i shvati o kome se radi. Ukrade pištolj zaštitaru doma i kreće prema Nazan. Hoće li učiniti nešto zbog čega će zažaliti? Hoće li je djevojke na vrijeme spriječiti?

NOVA TV, 20.15, TURSKA SERIJA, Sudbina

Kahraman obavijesti svoju obitelj da je on sada s Elif i da je namjerava oženiti. Gđa Kijmet je prozrena zbog svojih trikova pa ju je Zija izbacio iz kuće. Ona je zatim otišla k svojoj rođakinji, a jedina joj je nada Kahraman. Misli da će njezin sin shvatiti i da će joj oprostiti. No njezin sastanak s njim neće proći kao što ona to želi.

NOVA TV, 21.15, TURSKA SERIJA, Obitelj mog oca

Mert odlazi u Adanu ne obavijestivši svoju obitelj. Namjera mu je razgovarati s Kadirom i nagovoriti ga da odustane od dogovora koji je sklopio s obitelji. Susret s Kadirom ne prolazi kako je Mert očekivao. Potuku se i završe na policiji. Za to vrijeme, Kadirova obitelj prolazi kroz teške trenutke.

NOVA TV, 22.15, DRAMSKA SERIJA, Zlatni dvori

Željko vodi Janka put Zagreba na sastanak s vjerovnikom. Veselice saznaju što se dogodilo te putem Jankovog mobitela prate njihovo kretanje. No, Željko shvati da Janko ima mobitel pa ekipu koja je krenula u potjeru (Petar, Mladen, Domagoj, Zvonko), navodi na krivi trag. Na koncu ucijeni Maru: ne isporuči li novac neće vidjeti sina. Mara je luda od brige, dok Petar i Domagoj uzaludno traže Janka. Napokon dobivaju Nikolinu dojavu da je Janko u Zagrebu te kreću za njim, dok Balenović bijesni na Nikolu što nije ranije obavijestio policiju.

Nera se trudi biti bolja osoba: pomaže Mari s čuvanjem Lole, a i Mladenu, kojem se pod utjecajem udarca u glavu konstantno vraćaju traume iz prošlosti, ponudi podršku. Nera otkriva Žaninu trudnoću, ali Žana joj ne vjeruje dovoljno da bi joj se povjerila.

Zaljubljena Kata se vraća na posao, gdje sazna kako je propustila i akciju oko poplave, i Jankovu otmicu. Usput obavijesti Anu da se udaje.