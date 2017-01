SADRŽAJ VAŠIH OMILJENIH SAPUNICA: Kahraman kaže Defne da se želi rastati od nje jer želi biti s Elif (Sudbina)

HRT1, 12.25, BRAZILSKA SERIJA, Život teče dalje

Rodrigo predlaže Laudelinu da otvore tvrtku i on pristaje. Marcos uzima zajam u banci i plaća oglase svoje agencije u časopisu. Lúcio kaže Ani da će Laura otputovati na dvije godine i da su prekinuli vezu. Pozove je u kino i ona pristane. Alice kaže roditeljima da je upoznala Sofiju. Cícera brine kako će Vitória reagirati. Nanda poziva Manuelu da izađu u noćni izlazak. Jonas ruča s Ângelom i laže Cristiane da je u uredu. Cristiane ostavi Tiaga u parku u trgovačkom centru i ode u kupnju. Ugleda Jonasa u restoranu s Ângelom i napravi skandal. Jonas ide za njom, odlaze kući i ostave Tiaga u trgovačkom centru. Nazovu Lorenu da dođe po dječaka. Lorena moli Lourença da ode po njega. On se uznemiri kada shvati da je majka zaboravila dijete u trgovačkom centru i odluči zatražiti svoja prava na sudu. Lorena vodi Tiaga kući. Sofia gubi u finalu od Cecílije. Ana je tješi i potiče da nastavi s treninzima za idući turnir. Vitória pita Sofiju je li zadovoljna ishodom meča.

NOVA TV, 18.15, TURSKA SERIJA, Anđeli

Kemal svima želi pokazati da njegove prijetnje nisu isprazne te djevojkama u domu priušti buđenje koje neće brzo zaboraviti. Meral odlazi k svojoj majci u bolnicu. Seher je presretna što napokon može zagrliti svoju kćer, no mora poduzeti sljedeći korak i preuzeti brigu o Meral. Nazan i Mesude ponovno se sukobljavaju zbog Kemala.

NOVA TV, 20.15, TURSKA SERIJA, Sudbina

Kahraman priznaje majci da je zaljubljen u Elif. Namjerava se prvo rastati od Defne, a onda biti s Elif. Kad kaže Defne da želi rastavu, čini se da ona to prihvaća te moli Kahramana da ostanu prijatelji. Kahraman je iznenađen što je Defne to mirno prihvatila, no ne zna da njezina majka i Kijmet planiraju udaljiti ga od Elif. Kijmet stoga podupire Keremovu ljubav prema Elif.

NOVA TV, 21.30, DRAMSKA SERIJA, Zlatni dvori

Nera je u bolnici, sanja san o prometnoj nesreći u kojoj je poginula njena majka. Umornu Neru opsjedaju novinari, no Mladen staje u njenu obranu te ih potjera iz njene sobe. Novinarka nanjuši da postoji tenzija između Mladena i Petra, a uskoro sazna i da je Nera lagala da je trudna. Povrijeđeni Zvonko očita Kati bukvicu, jer je Kata ipak odabrala catering umjesto salona, a on se toliko trudio. Njih dvoje se posvađaju, dok Dalibor likuje. Ipak, Dalibor nije posvećen samo Kati. Njegova pažnja okrenuta je prema ljubavnici Bucki koja ga uporno zove na mobitel. Nikola zezne Vinka jer mu preporuči da ode na masažu s happy endom. Neznajući o čemu se točno radi, Vinko zatraži takvu masažu od maserke, koja ga izbaci iz salona.