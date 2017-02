SADRŽAJ VAŠIH OMILJENIH SAPUNICA: Kahraman hvata Ibrahima i predaje ga policiji (Sudbina)

HRT1, 12.25, DRAMSKA SERIJA, Mjesto koje zovem dom

Elizabeth na sve načine pokušava razdvojiti Georgea i Saru. Čak se za pomoć obraća i Regini. Regina misli da Sarah skriva mračne tajne o svojoj prošlosti. Elizabeth je šalje u Europu da dozna sve što može da se zauvijek riješe Sare.

Elizabeth podržava Jamesa i Oliviju u nakani da se presele u grad. James obećava da će potražiti pomoć psihijatra. George doznaje Jamesovu tajnu i odlazi u Sydney suočiti se sa sinom.



NOVA TV, 18.15, TURSKA SERIJA, Anđeli

Meral se osvećuje Merve, Alejni i Defne jer ismijavaju Seher. Do djevojaka dolazi i vijest da će dom možda biti zatvoren zbog požara. Mesude ipak vjeruje Kemalu više od Ejlul, no hoće li se to uskoro promijeniti?

NOVA TV, 20.15, TURSKA SERIJA, Sudbina

Defne koristi to što nema Elif i pruža Kahramanu potporu tako što je stalno uz njega. Kahraman pronalazi Ibrahimov kamion po Elifinu telefonskom imeniku i shvati da je Ibrahim pokušao ubiti Elif, da je sve to učinio da bi se osvetio Elif. Međutim, Kahraman ga ne ubije, nego ga preda policiji.

NOVA TV, 21.30, TURSKA SERJA, Obitelj mog oca

Iako Kemal uporno govori da nije on taj koji je odabrao, teško je povjerovati mu. Kemal želi da, zbog njihove sigurnosti, cijela njegova obitelj živi u istoj kući dok policija ne uhvati Aziza.

NOVA TV, 22.30, DRAMSKA SERIJA, Zlatni dvori

Vinko shvati da gradilište besprijekorno funkcionira pa daje Petru i Ani blagoslov za put u Portugal, nakon čega potpisuje ugovor s partnerima Nikolom i Antunom te se sve čini savršeno. No, ubrzo prima poštu i šokira se – Begovci dobivaju tužbu zbog urušenog krova na bivšem projektu. Petar i Ana odustaju od putovanja, a Begovci su van sebe: egzistencija im je ugrožena i Irena je na rubu živčanog sloma. Kata dobiva račun za štednjak koji joj je Dalibor „poklonio“. Bijesna je i ne želi kuhati te ju Antun i Vesna zovu da se preseli kod njih na par dana, što ona prihvaća. Galovići kuhaju za Katu i pomažu joj da se izvuče iz depresije i očaja. Dolazi i Zvonko, zbog pokvarenog frižidera. Katin odlazak daje Evi više slobode u njenoj kući te se ona sve više udomaćuje. Mladen je ljubazan prema njoj, ali na distanci, dok se ona svim silama trudi ponovno uvući u njegov život. Domagoj piše Janku pismo, glumeći da je od njegova oca iz zatvora. Janko je oduševljen.