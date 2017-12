SADRŽAJ VAŠIH OMILJENIH SAPUNICA: Ivica Pucar kao tajanstveni liječnik koji će operirati Jasnu (Čista ljubav)

HRT1, 12.30, MEKSIČKA SERIJA, Zaljubljena u Ramona

Ramón kaže Fabioli da je voli i da bi se rado oženio s njom, ali da joj ne može ništa ponuditi. Fabiola odgovori da se njih dvoje vole i da je to najvažnije. Jorge pita tatu tko je Betito jer je to rekao kad se razbolio. Julio odgovori da je buncao. Fabiola kaže Juani da se Ramón i ona vole i da će se vjenčati. Juana odgovori da hrle u brak, a da su njih dvoje veoma različiti i da će te razlike kad-tad izaći na vidjelo. Juana ih pita od čega će živjeti. Fabiola odgovori da će živjeti od novca koji je naslijedila od roditelja. Julio kaže Fabioli da je Ramón obični mehaničar i da joj nema što ponuditi. Fabiola odvrati da je Ramón voli i da će se ipak vjenčati. Juana pita Ramóna hoće li prihvatiti Fabiolin novac da otvori radionicu, a on odvrati da neće. Margarita i Antonio pokušavaju uvjeriti Fabiolu da se bolje upozna s Ramónom prije braka. Fabiola ne popušta.

NOVA TV, 20.15, DRAMSKA SERIJA, Čista ljubav

Tomo odlazi Sonji kako bi joj pružio podršku, ali se razočara kad shvati da je Ranko poslao liječnika koji će pregledati Jasnu. Liječnik obavijesti obitelj da postoji mogućnost operacije, ali je jako riskantna i skupa. Također im ponudi da sam izvrši operaciju. Obitelj je zatečena prijedlogom. Snježana je pristala udati se za Ranka, ali je ogorčena kad shvati da on želi tajno vjenčanje. Ranko joj laže da su trenutno u opasnosti i da je on želi zaštititi. Snježana ne zna treba li mu vjerovati ili ne. Tomo od Hrvoja dobiva potvrdu da je požar bio podmetnut, ali i da je stvar zataškana na višoj instanci te da je sve izostavljeno iz službenih izvještaja. Helena pronalazi Tomin pištolj, posvađa se s Tomom oko njegovog sukobljavanja s Rankom, no Tomo je nepopustljiv. Helena je očajna i odlazi Ranku vratiti novac te prekinuti bilo kakvu povezanost s njim. No, uslijed Rankove manipulacije, ipak odustaje.

NOVA TV, 21.15, TURSKA SERIJA, Bit ćeš moja

Kemal se odluči suočiti sa Zejnep kako bi dobio odgovor na svoja pitanja. Kemala će u tom suočavanju potresti jedna potpuno druga istina. Emir kuje plan koji će ocrniti Nihanino majčinstvo. No više nije moguće podjarmiti Nihan. Ova ruka će imati i revanš. Zejnep iz dana u dan sve bolje čuje oštar zvuk koraka koji joj se približavaju i ostaje bez daha. S posljednjom nadom obraća se Tariku za pomoć kako je ne bi raskrinkali. Kada započne Tarikova i Zejnepina opasna operacija, Kemal pruža ruku u vatru kako bi saznao istinu. Kada se za Kemala poslože komadići velike slike, zadnji komadić koji nedostaje ostat će nekoliko koraka između njega i Zejnep.