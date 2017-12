SADRŽAJ VAŠIH OMILJENIH SAPUNICA: Hoće li Tomo usprkos svemu pomoći Sonji koja mu dolazi na vrata? (Čista ljubav)

HRT1, 12.30, MEKSIČKA SERIJA, Zaljubljena u Ramona

Juana je tužna zbog onoga što je Ramón tobože učinio Fabioli. Julio je tješi i kaže joj da nije ona kriva za svoga sina. Antonio nudi Fabioli pomoć i kaže joj da se mora vratiti u radionicu jer su joj je roditelji ostavili. Fabiola kaže da će razmisliti jer je radionica podsjeća na Ramóna. Margarita kaže Antoniju da je boli to što se odlučio vratiti Roxani i jer mu ona ništa nije značila. Kaže mu da žali što je pristala na vezu s njime. Francisco prilazi Fabioli i nudi joj pomoć iako mu ona jasno govori da ga ne voli. No Francisco je siguran da će ponovno osvojiti njezino srce. Dalia se iznenadi kada ugleda Fabiolu. Fabiola joj kaže da se sigurno veseli što ju je Ramón ostavio. Susana otkrije da su njezina mama i Osvaldo ljubavnici. Hortensia se brine za Fabiolu i traži njezinu adresu kako bi otišla k njoj. Luisa prizna Benitu da je poljubila Finita, a on prekida njihovu vezu.

NOVA TV, 18.20, TURSKA SERIJA, Anđeli

Cure su potpuno slomljene od boli što su izgubile Ejlul. Polude kad saznaju da je Kemal dao novac jednoj od cura iz doma kako bi pratila Ejlul.



NOVA TV, 20.15, DRAMSKA SERIJA, Čista ljubav

Ranko poludi na prizor pretresa te obeća osvetiti se Tomi. Sonja odlazi iz kuće pod izgovorom da ide pozdraviti roditelje, no zapravo odlazi k Tomi. Sonja ga moli da obustavi Hrvojevu istragu nad Rankom. Snježana pak ne vjeruje Rusu te bježi iz njegovog stana i odlazi k Sonji, koju moli za pomoć. Sonja pristaje. Ranko, u muci zbog nestanka Snježane, traži Sonju i naljuti se kada shvati da ova nije kod kuće. On dolazi u Sonjinu kuću potražiti ju, ni ne sluteći da je tamo skrivena Snježana. Tomo razgovara s Mašom o mogućoj selidbi kod Branke, no Maša se naljuti kada shvati da Helena ne ide s njima. Helena u bijesu dere papire za razvod. Tomo obavještava Branku da će se doseliti kod nje, a Hrvoju govori kako više neće proganjati Ranka. Dina odlučuje naći dokaze protiv Ranka u Štefovom uredu, ali tamo nailazi samo na Blaža koji pokušava povući svoje otkazno pismo.

NOVA TV, 21.10, TURSKA SERIJA, Bit ćeš moja

Dok Merdžan insinuira da će to poznanstvo dovesti do brojnih susreta s Kemalom i Nihan, Nihan je od prvog trenutka uznemirena njegovim držanjem prema Kemalu. Kemala uznemirava jedna druga istina koju nitko drugi ne zna: on je zadnja osoba koja je vidjela Asu. Emir smatra da njegov smrtni neprijatelj ima svoje prste u Asuinoj smrti pa kreće u potragu za istinom kako bi se opravdao u majčinim očima i zauvijek se riješio Kemala. Dok Kemal polazeći od sumnji koje su ga zapale pokušava razriješiti zločin, ne može se riješiti Merdžanova bliskog nadzora. Naravno, ni Merdžan se neće moći riješiti Nihanina bliskog nadzora. Od Gurdžana, koji je jedina osoba koja zna istinu o Asuinoj ulozi u Ozanovu ubojstvu, dolazi loša vijest. U trenu kad su sve nade iscrpljene, dolazi dozvola za obdukciju na Ozanu.