SADRŽAJ VAŠIH OMILJENIH SAPUNICA: Hoće li Nihan postaviti Kemalu stupicu? (Bit ćeš moja)

HRT1, 12.30, MEKSIČKA SERIJA, Zaljubljena u Ramona

Juana moli Hortensiju da oprosti Ramónu, ali ona to ne želi. Hortensia kaže Juani da ju je podsjetila na bolni gubitak sina i da će zato povući tužbu ako ona, Juana, ode iz njihove kuće. Kaže joj i da neće biti kao da se ništa nije dogodilo. Fabiola pita baku zašto im želi uzeti jedinu osobu koja ih iskreno voli. Hortensia kaže da je iznijela svoje uvjete povlačenja tužbe. Juana kaže Fabioli i Andrei da ih jako voli, ali da mora spasiti sina. Fabiola odluči učiniti sve kako bi se Juana vratila. Kaže i Antoniju da je Hortensia postavila uvjet kako bi povukla tužbu protiv Juane, a to je Juanin odlazak iz njihove kuće. Antonio kaže da je Hortensia umislila da je gospodarica svijeta. Također joj kaže da Ramón može i dalje raditi u njegovoj radionici i da njih dvije mogu i dalje viđati Juanu kad god žele. Francisco je i dalje ljut na Fabiolu jer se brine za Ramóna i odluči raskinuti zaruke. Ramón dolazi u radionicu. Fabiola mu potrči u zagrljaj, a on kaže da daje otkaz.

NOVA TV, 18.20, TURSKA SERIJA, Anđeli

Džemre i Serkan koje je Kemal stjerao u klopku nalaze se oči u oči sa smrću na građevinskoj iskopini. Feride, Toprak i cure uspaniče se primijetivši Džemrinu odsutnost.



NOVA TV, 20.15, DRAMSKA SERIJA, Čista ljubav

Emina ipak nema snage ubiti Vladu. Tomo ju zatiče shrvanu pored Vladina kreveta i shvaća njenu namjeru. Tomo i Emina se posvađaju, jer ju on uvjerava da je Vlado nevin. Emina odlazi k Snježani, kojoj se povjerava, pa Snježana sazna da policija u pretresu nije pronašla podmetnuti novčanik. Zove Ranka, koji shvaća da moraju pod hitno nešto poduzeti. Sonja pod svaku cijenu želi dokazati da je Vlado nevin. Ranko ju ne podržava, što ih dovodi u sukob. Goga daje ultimatum Tomi da mora razmisliti što zbilja želi. Tomo je uvjeren da je Goga prekinula s njim. Jasna je pronašla Asjin novčanik koji je Milan bezuspješno pokušao sakriti. Kad Milan shvati da novčanika nema, pretražuje kuću u očaju. Nakon bezuspješne potrage, Milan pokušava izvući informacije od Jasne. No, nju je ponovno uhvatila demencija. Hrvoje neočekivano odlazi u Zagreb, a Ranko saznaje da je Hrvoje u kockarskim dugovima.

NOVA TV, 21.15, TURSKA SERIJA, Bit ćeš moja

Akcija koju Nihan započinje kako bi spasila Kemala samo dolijeva ulje na plamen Emirovih sumnja. Emir neće stati dok ne dobije konačan odgovor na pitanje jesu li Nihan i Kemal ponovno započeli svoju vezu. Nihan, koju je Emir stjerao u kut, prvi put se nađe u situaciji da svjesno mora posredovati u stupici koju je Emir spleo protiv Kemala. Ako Kemal upadne u Nihaninu i Emirovu stupicu, to će za Kemala i Nihan biti početak kraja.