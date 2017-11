SADRŽAJ VAŠIH OMILJENIH SAPUNICA: Hoće li Kemal uspjeti odvesti Deniz daleko od Emira? (Bit ćeš moja)

HRT1, 12.25, MEKSIČKA SERIJA, Zaljubljena u Ramona

Fabiola kaže Andrei da su ona i Jorge vrlo sumnjivi, da se drukčije gledaju. Podsjeti je na to da su rođaci. Agustín kaže Franciscu da je Roxana vrlo čudna. Kad joj je ponudio odlazak u Miami, rado je prihvatila poziv, a sada traži da joj da vremena da razmisli o životu s njime. Francisco mu kaže da je Roxana koristoljubiva i da je najbolje da je zaboravi da ne bi morao odgajati tuđe dijete. Hortensia se žali Juliju da je unučad ne posjećuje. On odvrati da bi ona trebala otići k njima. Fabiola kaže Ramónu da kad ne bi znala da su Jorge i Andrea rođaci, pomislila bi da su u vezi, a on odvrati da su uvijek bili složni i da se ne mora brinuti. Agustín ugleda Antonija u Roxaninom stanu i izvrijeđa je. Kaže joj da sad shvaća zašto ne želi živjeti s njim. Diego plače, Antonio ga smiruje. Antonio pita Roxanu zašto nije Agustínu rekla za trudnoću, a ona kaže da nije sigurna da je dijete njegovo.

NOVA TV, 18.20, TURSKA SERIJA, Anđeli

Songul koja ni o čemu nema pojma posvađa se s Gunejem. Zehra obznani da je odlučila pobaciti. Sadulah pristaje na sve što Zehra traži samo kako bi je spriječio. Mesude odvode na operaciju. U bolnici započinje napeto iščekivanje. Dok se Mesudino stanje postupno pogoršava, Ejlul se suočava s boli gubitka majke.

NOVA TV, 20.15, DRAMSKA SERIJA, Čista ljubav

Nakon što je saznao da Snježana nosi njegovo dijete, emotivan Ranko odlazi pred sirotište. Po povratku, obznani Snježani da će brinuti za «njihovo» dijete, što Snježanu duboko dirne. Ipak, iduće jutro Ranko traži od Snježane da napravi test očinstva. Ona ga odbija. Tomo u svađi povrijedi Helenu koja se rasplače te ga, koristeći trenutak slabosti, poljubi. Tomo ju odbija te donosi odluku da više ne spavaju pod istim krovom. Blaž se ispričava Hrvoju zbog incidenta sa smećem i daje mu poklon. No, ubrzo čuje da je Branka spavala s Hrvojem pa ponižen odlazi. Emina Vladi sve oprašta, oni obnavljaju svoju ljubav te se zaljubljeni vraćaju u Vrhovac, gdje Vlado saznaje da se Jasnino stanje pogoršalo te odlazi k svojoj obitelji. Sonja je uz Jasnu koja je sve više dementna i ima čudne promjene raspoloženja.

NOVA TV, 21.20, TURSKA SERIJA, Bit ćeš moja

Kemala ubrzo puštaju na slobodu jer nema dokaza da je oteo Deniz. Kad se Emir suoči s opasnošću da zaista izgubi Deniz, izgubi kontrolu. Dok s jedne strane upotrebljava svu moć u potrazi za Deniz, s druge strane sve koji imaju veze s Kemalovim životom opasava zastrašujućim vatrenim obručem. Tarik i Zejnep primjećuju Fehiminu i Husejinovu odsutnost pa dožive veliki šok kad otkriju Kemalov plan i istinu. Nisu svjesni ni da je Banu najveće oružje koje Emir posjeduje u borbi protiv Kemalova plana. Kemal se bliži zadnjoj fazi plana, i kad se sprema predati Deniz roditeljima, policija se potaknuta Emirovom prijavom približava Kemalu. Neočekivano ime postaje Kemalov štit pred navalom koja bi mu zatrla sve nade.