SADRŽAJ VAŠIH OMILJENIH SAPUNICA: Hoće li Dilara i Ozan saznati tko su im pravi očevi? (Tuđi život)

HRT1, 12.25, MEKSIČKA SERIJA, Voli me zauvijek

Gonzalo sazove sastanak na kojemu želi objasniti da će Leonel štititi njegove interese, a Camilo Alfonsove. Gonzalo dolazi Inés koja ga optuži da je kriv za to što su ostali bez Mauricija. Gastón razgovara s direktorom socijalne službe i on odobri da Mauricio živi s Inés i Paulinom dok ne nađu prihvatljiv par koji bi ga posvojio. Chelo je očajna jer gubi Mauricija. Julieta s mržnjom podere očevu sliku. Julieta i Jaime putuju u Playu Lindu, a Adrián odluči otići u Španjolsku. Elisa vodi Renéa i Alana u hotel Murat. Nuria ih ljutito otjera, a René je gurne u bazen. Svi se počnu smijati, a Leonel je smiruje. Elisa moli djecu da ne kažu Mónici da su bili u hotelu. Paulina je tužna jer misli da će izgubiti Mauricija, a on je tužan jer ništa ne razumije. Gonzalo pokuša podmititi direktora socijalne službe, ali on mu kaže da je dopustio da Mauricio bude kod njih samo zato što ga je Gastón to zamolio.

NOVA TV, 18.20, TURSKA SERIJA, Anđeli

Defne se dovodi u veliku opasnost kako bi dokazala Nazan da je u pravu. Počelo je Kemalovo suđenje i Kemal još uvijek niječe sve Ejluline optužbe. Mesude je na Kemalovoj strani, što teško pada Ejlul. Feride i Toprak bave se posljednjim pripremama za proslavu zaruka.

NOVA TV, 20.15, TURSKA SERIJA, Tuđi život

Harun doznaje da je Ozan njegov biološki sin. Džihan primjećuje da se Dilara ne želi rastati od Haruna i odlučuje saznati zbog čega je i dalje prisiljena biti s njim. Džihan takđer kreće istraživati Mithata jer sumnja u njegove namjere. Asuman odlučuje napraviti test DNK-a kako bi dokazala da je Ekrem Dilarin otac, no Ekrem se sam pojavi pred Dilarom kako bi joj rekao istinu.

NOVA TV, 22.00, DRAMSKA SERIJA, Zlatni dvori

Nakon svađe s Nerom, bijesna Eva odlazi na jahanje, ali padne s konja. Eva se budi u bolnici, gdje ju Mladen suočava s istinom: ozlijedila je kralježnicu i možda više nikada neće hodati. Nera se grize zbog Evine ozljede, dok ju Žana pokušava uvjeriti da to nije njena krivica.

Antun, Ivan, Petar i Vinko, uz pomoć Ane, uspiju uhvatiti Tomislava. Ipak, svi su zabrinuti za opstanak projekta, em zbog mogućnosti zagađenja okoliša, em zbog toga što Tomislav uopće nije poslao dokumentaciju za koncesiju u ministarstvo. Svjesni da nemaju vremena za birokraciju, Nikola pozove svoje ljude da buše tlo i uzmu uzorke za testiranje na otrove.

Zvonka zove Ivica, koja želi ostati s njim, ali pod uvjetom da Zvonko preseli u njeno selo. Zvonko traži savjet od Kate koja mu, ne znajući o čemu se radi, sugerira da učini sve za ljubav.