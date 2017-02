SADRŽAJ VAŠIH OMILJENIH SAPUNICA: Hasret koja počinje raditi za Tarika čeka neugodno iznenađenje (Obitelj mog oca)

HRT1, 12.25, DRAMSKA SERIJA, Mjesto koje zovem dom

Teta Peg dolazi na Sarine i Georgeove zaruke i divi se njezinom novom životu. No Saru nešto muči i teti povjeri svoju najmračniju tajnu. Peg joj savjetuje šutnju. George posumnja u Jamesovo liječenje, ali Elizabeth ga uvjeri da potpuno vjeruje doktoru. Elizabeth ostaje u gradu i s Reginom i dalje radi protiv Sare. Zaruke su vrlo vesele i uspješne. George je sretan što zajednica prihvaća njegovu vezu sa Sarom i Anni daje blagoslov za vezu s Ginom. Carolyn doznaje da je pogrešno preporučila dr. Stewarta kao liječnika za Jamesa i zaprepasti se.

NOVA TV, 18.15, TURSKA SERIJA, Anđeli

Meral je spremna učiniti sve kako ne bi izgubila majku koju dostiže njezina prošlost. Gunej je otišao od kuće jer se posvađao s roditeljima oko rušenja doma i odbija se vratiti. Mesude brani Kemala pred Ejlul, iako je ovoga puta i sama svjesna da je kriv. Djevojke se pripremaju za natjecanje u znanju između domova.



NOVA TV, 20.15, TURSKA SERIJA, Obitelj mog oca

Hasret je počela raditi za Tarika. Hasret taman počinje misliti kako sve sjeda na svoje mjesto, no očekuje je ružno iznenađenje. Uz to, u pomoć će joj priskočiti ljudi od kojih to nikad ne bi očekivala. Nilgun traži pomoć od Ahmeta u vezi s onim što se događa u tvrtki i s Kemalom. Za to se vrijeme Fadilovo i Madžidino ortaštvo prilično učvršćuje.