SADRŽAJ VAŠIH OMILJENIH SAPUNICA: Finalna epizoda serije Nauči me voljeti pokazat će tko je pobjednik u borbi za ljubav

HRT1, 12.25, MEKSIČKA SERIJA, Voli me zauvijek

Félix i Nuria se međusobno optužuju zbog neuspjelog Gonzalovog ubojstva. René i Carolina su u sobi kada se pojavi njegova mama. Carolina se skrije, a on se naljuti kada mu mama kaže da će ona i Alan ostati u Cancúnu. Mama ode, a on otjera Carolinu iz sobe. Fernanda i Alexis gledaju fotoalbum nakon večere. Chelo kaže Tobíasu da će ga uvijek voljeti ma što da se dogodi. Raquel kaže Mauriciju, Alanu i Valentini da ju je Nuria udarila nakon što je ubila Alfonsa. Tobías odbacuje svoje posvojitelje Chelo i Beta jer je on sada Murat, a oni su posluga. Jaime prešućuje Giseli da ima rak. Gonzalo prijavi Nuriju policiji i osjeća veliku krivnju jer nije primijetio da mu je kći problematična. Tobías mrzi Nuriju jer ga je htjela dati u sirotište.





NOVA TV, 18.20, TURSKA SERIJA, Anđeli

Kader i Meral šalju Džemrine crteže na modno natjecanje bez Džemrina znanja. Banu i Mesude odluče započeti zajednički posao. Songul potajno napušta dom i ostavlja svojim prijateljicama pismo koje će ih jako ražalostiti.

NOVA TV, 20.15, TURSKA SERIJA, Bit ćeš moja

Kemal se neće zadovoljiti promatranjem odjeka bombastične vijesti koju je servirao Emiru. I Kemal se daje u istraživanje identiteta njegove sestre. On se istodobno bori s mračnim osjećajima koji nekontrolirano bujaju u njegovoj duši.

NOVA TV, 21.30, TURSKA SERIJA, Nauči me voljeti

Engin će platiti za to što je radio Hašmetu iza leđa. Hašmet ga stjera u kut riječima: Ili Ezgi ili Alper. Engin se predaje u Hašmetove ruke… Ako pak Lejla ne stane pred matičara, Ezgi neće ostati živa. Lejla, po cijenu toga da zaštiti živote onih koje voli, vlastiti život predaje u Hašmetove ruke. Ono što će se dogoditi na dan vjenčanja pokazat će tko je uistinu pobjednik ove borbe.