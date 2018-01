SADRŽAJ VAŠIH OMILJENIH SAPUNICA: Faruku i Sureji na put staju njegova majka Esma i brat Omer (Istanbulska nevjesta)

HRT1, 12.30, MEKSIČKA SERIJA, Zaljubljena u Ramona

Margarita kaže Fabioli da je saznala da se udala, a Franciscu predbaci da je iskoristio situaciju. Antonio pokušava objasniti Diegu da nije više potrebno da živi s njima, ali da će uvijek biti zajedno. Diego mu kaže da bi želio da ostane s njima. Roxana kaže djetetu da ih njegov tata ne voli. Andrea se iznenadi kada joj Juana kaže da se Fabiola udala za Francisca i da je tražila novac za odlazak u Kanadu. Andrea kaže da Fabiola ipak voli Ramóna, bez obzira na udaju. Čudi se da Fabiola nije tražila novac kad se kanila udati za Ramóna, a sad ga traži. Juana kaže da je možda to zato što idu u inozemstvo, a i to je njezin novac. Francisco pokušava zavesti Fabiolu, ali ona ga odbije. Podsjeti ga da se udala iako ga ne voli. Antonio kaže Fabioli da je pogriješila što se udala za Francisca ako je Ramón njezina ljubav, a ona odgovori da je Ramón bio njezina pogreška. Antonio kaže da će vrijeme pokazati. Ramón kaže majci da podupire njezinu vezu s Juliom ako je sretna, ali neka pripazi. Sofía moli Ramóna da joj pomogne u otvaranju automehaničarske radionice.

NOVA TV, 18.20, TURSKA SERIJA, Anđeli

Kad im Serkan kaže što je napravila, cure počnu drugačije shvaćati Defne koja je pokazala svoju dobru stranu. Songul i Gunej su na korak do rastave braka. Songul pokušava učiniti zadnji korak, a Gunej ipak slijedi svoje srce. Bušra čuje razgovor između Ejlul i Topraka. Kemal je u velikim problemima, a istovremeno je za petama Ejlul.

NOVA TV, 20.15, TURSKA SERIJA, Istanbulska nevjesta

Tradicionalna Esma ima velike planove za svog miljenika Faruka kojeg požuruje da se što prije oženi i osnuje vlastitu obitelj. Kako bi zadovoljila isključivo samu sebe i udovoljila tradiciji, želi mu dogovoriti brak s Ipek bez da ga pita za mišljenje. Faruk iskuša vlastitu sreću i odlučno zapinje za Sureju dok god ne osvoji njeno srce. Shizofreni Omer proganja Sureju i vidljivo ju uzrujava, a na kraju sprema osvetu u kojoj će Faruk izvući deblji kraj.

NOVA TV, 21.20, TURSKA SERIJA, Bit ćeš moja

Pogreška koju će Asu počiniti iz bijesa otvorit će Kemalu vrata spasa za Nihan. Nihan je u pritvoru potresena dokumentom o gubitku Deniz koji joj stiže od Emira. No ipak se ne povlači. Uzvratit će Emiru. Dok se Kemal bori da spasi Nihan, Lejla i Ajhan slučajno će doći do jedne od najmračnijih tajni holdinga Kozdžuoglu. Nisu svjesni da razotkrivanje te tajne nosi i smrtnu opasnost. Emir se nađe sa Zejnep kad sazna da nije odustala od udaje za Hakana. Nastoji je gurnuti u ponor usamljenosti. Iako je Zejnep s Emirom stavila sve na kocku, ipak će čekati Emirov znak i kad sjedne s Hakanom pred matičara. Kako Nihanina i Kemalova ljubav jača, tako Emir sve dublje tone u tamu. To što je dvoje zaljubljenih počelo graditi svoju kulu od ljubavi za njega znači objavu rata. Emira dočeka iznenađenje kad odluči sve zapaliti u velikom požaru. Nihanino i Kemalovo odlučno suočavanje sa smrću poremetit će Emirov plan. Emir će slijedeći voljenu ženu uletjeti u požar. Na silu će iznijeti Nihan iz kuće jer ona ne želi izaći bez Kemala. Kemal će se sam suočiti sa svojom sudbinom.