SADRŽAJ VAŠIH OMILJENIH SAPUNICA: Faruk želi saznati istinu o Emiru kojeg je Sureja dovela kući (Istanbulska nevjesta)

HRT1, 12.30, MEKSIČKA SERIJA, Zaljubljena u Ramona

Margarita kaže Porfiriju da je Antonio divljak. Porfirio joj kaže da njezin dečko nema tešku ruku i da bi i on jednako postupio kad bi bio na Antoniovu mjestu. Francisco kaže Fabioli da moraju razgovarati. Ona odgovori da su si već sve rekli, te da ne želi čuti za njega nakon što ju je silovao. Fabiola osjeća mučninu i kaže Franciscu da je to zbog njegove nazočnosti. On joj zaprijeti da joj neće dopustiti da ga ostavi. Andrea kaže Juani da treba novac koji su joj ostavili roditelji. Juana odgovori da joj ga neće dati dok se ne vrati. Andrea odgovori da će svima pokazati da će se snaći zajedno s Jorgeom. Fabiola kaže Andrei da ne bi trebala biti u vezi s Jorgeom jer su bratić i sestrična. Andrea joj odgovori da je gore ovo što ona čini. Glumi da je sretna u braku s nekime koga ne voli. Fabiola kaže Juani da ne želi vidjeti Francisca. Ramón to čuje i zamoli je da mu kaže što joj je učinio. Francisco kaže Ramónu da je on kriv za sve njegove probleme. Fabiola kaže Juani da će se rastati od Francisca jer nije onakav kakvim ga je zamišljala. Juana joj kaže neka razgovara s tetom Margaritom.

NOVA TV, 18.20, TURSKA SERIJA, Anđeli

Banu ubode Kader. Svima je loše od požara te se onesvijeste. Meral osjeća grižnju savjesti te sanja kako su cure mrtve. Cure sele u novi dom, Neriman je okrutna te im govori da se ne raspakiravaju te kako su one krive za požar. Zehra se žali na Guneja jer počinje studirati dok Songul radi. Sadri govori Meral kako mora ići na DNK test kako bi ju pred sudom priznao. Ona i Madžide su protiv toga, no Sadri inzistira. Džemre i Serkan uživaju zajedno te svaki trenutak obilježavaju slikama što se Defne ne sviđa. Defne negoduje Nazan kako se svaki dan viđaju, no Nazan podržava par.



NOVA TV, 20.15, DRAMSKA SERIJA, Čista ljubav

Ranko se došao obračunati sa Tomom i pronaći odbjeglu Sonju. Međutim, Tomo ga uspije izmanipulirati da prizna svoje zločine skrivenom Hrvoju. Ranko shvaća da je nasamaren te ljutito odlazi kovati osvetnički plan. Tomo odlazi po Sonju i dovodi ju svojoj kući. Ranko zajedno s Rusom odlazi do Jasne i Vlade te ih izbacuje iz kuće, u koju useljava nevoljnog Štefa. Jasna se uz Tominu pomoć useljava kod Edite. Dina odbija razgovarati sa Štefom i sve se više povezuje s Blažom. Hrvoje smiruje Branku i dolazi uhititi Ranka. U međuvremenu, Ranko je poslao načelnika Grgića da zaprijeti Hrvoju, no bez uspjeha. Hrvoje hapsi Ranka koji se nađe licem u lice u pritvoru s Milanom. Sonja i Tomo iščekuju što će biti s njima.

NOVA TV, 21.20, TURSKA SERIJA, Istanbulska nevjesta

Fikret kupi kuću što Esmu razljuti, no Ipek je presretna. Adem dođe k Dilari te provedu noć skupa. Braća se posvađaju radi Muratovog pijanstva i noći s Bade. Sureja želi pomoći Bade da završi srednju školu. Begum odlazi na terapiju te Emir želi provesti vrijeme sa Surejom pa ga ona vodi kući. Dok svi ispituju tko je to, Sureja govori kako je on sin njene prijateljice Begum na što se svi uznemire. Faruk pokušava povezati detalje razgovora s Begum, no ipak želi doći do Pelin kako bi mu ona potvrdila sumnje. Begum nakon terapije provodi vrijeme s Pelin pa Faruk ne uspijeva doznati istinu. Pelin govori Begum kako je uvjerena da je Faruku još uvijek stalo do nje. Murat donosi Bade ručak u sobu, ona mu govori kako ne želi da ju gleda sa sažaljenjem. Fikret u trenutku bijesa govori Ipek kako je Begum Farukova bivša.