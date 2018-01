SADRŽAJ VAŠIH OMILJENIH SAPUNICA: Faruk zaprijeti Ademiju, a Sureja u kući pronalazi pištolj (Istanbulska nevjesta)

HRT1, 12.30, MEKSIČKA SERIJA, Zaljubljena u Ramona

Ramón se ispriča Sofíji jer ju je udario. Kaže joj da je Fabiola trudna. Juana kaže Fabioli da zna za njezinu trudnoću i vjeruje da je dijete Ramónovo. Fabiola odgovori da to nije istina. Juana kaže da je Dalia čula kada je Margarita rekla Antoniju da je dijete Ramónovo i da se razveselila unuku. Lopovi ulaze u Antoniovu radionicu kako bi je opljačkali. Policija uhiti Ramóna jer su ga pobrkali s nekim od tih lopova. Antonio kaže policajcu da je Ramón bio njegov radnik i da je čestit i da neće podnijeti prijavu protiv njega. Fabiola kaže Franciscu da više neće raditi u radionici. On joj odvrati da trebaju novac i da ne smije dati otkaz. Fabiola prigovori Daliji što je izmislila da je trudna, a Dalia odgovori da je čula Antonija i Margaritu kako govore o tome. Fabiola kaže da je čula što je htjela čuti i da prestane prisluškivati tuđe razgovore. Priprijeti joj otkazom, a Dalia kaže da će sama dati otkaz.

NOVA TV, 18.20, TURSKA SERIJA, Anđeli

Defne i djevojke spasi policija. Zehra smišlja način kako da Meral i ona prevare DNK test. Cure pokušavaju prenijeti slike na računalo, no uleti im virus i uništi sve slike. Kader je ljuta na sebe te neutješno plače pa Songul odluči kako će ponovno proživjeti sve uspomene s fotografija. Alejna prepričava događaj cijeloj školi što čuje Defne koja se posvađa s njom. Proživljavajući uspomene, cure počnu čupati Defne što dovede do obračuna Defne i Alejne. Madžide i Harika su odluče u traženju pisma koje je Meral ostavio otac, no u njezinoj kutiji pronađu sve osim pisma. Proživljavajući uspomene cure raznježe hladnu Neriman, dok Harika i Madžide čine sve kako bi uzele Meralinu kosu radi DNK pretraga.

NOVA TV, 20.15, DRAMSKA SERIJA, Čista ljubav

Tomo zove Helenu i govori joj da uzme svoje stvari i ode iz kuće. Helena uspije nagovoriti Ranka da joj dopusti ostanak u Snježaninoj sobi. Hrvoje je u nevjerici kad čuje što se dogodilo, a Tomo jedva kontrolira bijes. Za to vrijeme, Ranko sređuje članak u novinama o njegovom skorom vjenčanju sa Sonjom. Blaž je poslušao Blaženku i bacio se na skupljanje boca. Tijekom skupljanja, sretne Branku s potištenom Mašom, koju uspije razveseliti i tako zadiviti Branku. Dolazi Blaženka i otkrije da je skupljao boce, što je tajio od Branke. Sonja u kafiću sreće Helenu i sazna da ju je Tomo izbacio. Nakon što čuje da je Maša imala napadaj astme, Sonja odlazi Tomi u posjet. Emotivan trenutak između nje i Tome prekida dolazak policije, koja privodi Tomu ispred Sonje, Edite i Maše. Branka, u šoku nakon uhićenja, napada Sonju koja slomljena odlazi. Hrvoje dozna da je Helena prijavila Tomu za obiteljsko nasilje, a uvjerljiva Helena poljulja Hrvojevo uvjerenje u Tominu nevinost. Ranko je zadovoljan Heleninim činom te želi da vijest o Tominu hapšenju izađe u novinama. Tomo se u pritvoru suočava s Helenom te šokiran otkriva za što je optužen.

NOVA TV, 21.15, TURSKA SERIJA, Istanbulska nevjesta

Esma uređuje dječju sobu. Kijmet dolazi u Rejhaninu kuću, a kad Asije novoj susjedi donese hranu, opazi Kijmet. Faruk ispituje Sureju je li se posvađala s Esmom te je ljut jer zadnji saznaje vijesti. Murat pred fakultetom vidi Zejnep s drugim muškarcem. Gulistan optuži Nazifa kako je ukrao novac iz kasice, on joj priznaje gdje ga je potrošio. Ipek ispituje Kijmet tko je Rejhan, no Kijmet ne želi reći. Savjetuje Ipek kako će pristati i na rastavu samo kako ne bi gledala svoje dijete kako pati u kući. Esma Faruku govori o Surejinom poslu što naljuti Faruka. Fikret laže Ipek otkud mu modrica, ona je odlučna zavoljeti ga pa čini sve kako bi ga zadovoljila. Sureja pronađe pištolj koji ju veoma uznemiri, a Faruk ometa Adema i Dilaru na večeri prijeteći mu. Dilara i Adem se zbližavaju, no Adem ipak odbije nešto više.