SADRŽAJ VAŠIH OMILJENIH SAPUNICA: Faruk susreće Emira ne znajući da mu je on sin (Istanbulska nevjesta)

HRT1, 12.30, MEKSIČKA SERIJA, Zaljubljena u Ramona

Porfirio kaže Margariti da su mu posljednji dani bili vrlo teški i da ne bi želio da budu razdvojeni jer mu je potrebna prijateljica. Margarita odgovori da će uvijek biti uz njega. Julio zaprosi Juanu kako bi dobio novac od police osiguranja. Juana pristane na brak. Sofía kaže Ramonu da ne razumije zašto živi kod Luise, a mogli bi živjeti zajedno. On odgovori da je zajednički život poput braka, a oni su tek započeli vezu. Sofía ga na to upita zašto je onda živio s Fabiolom, ali on ne želi razgovarati o Fabioli. Fabiola i Ramón se sretnu. Ona mu kaže da mu ne želi ništa dugovati. On odgovori da joj samo želi pomoći jer je voli i jer je ne može zaboraviti. Antonio se naljuti kada ugleda Porfirija s Margaritom i predbaci mu. Porfirio i Margarita pokušavaju mu objasniti da su samo prijatelji, ali Antonio udari Porfirija. Sofía ugleda Ramóna kako izlazi iz Fabioline radionice te mu prigovori, a kad naiđe Francisco kaže mu neka bolje pripazi na svoju suprugu jer ona ne časi časa da ode Ramónu. Ramón kaže Sofíji da je više ne može smisliti, te da je njihovoj vezi kraj.

NOVA TV, 18.20, TURSKA SERIJA, Anđeli

Svi osim Songul pristupe prijemnom ispitu. Zehra govori Selin kako Songul nije izašla na ispit jer je ustupila svoje mjesto Guneju radi novaca. Defne je tužna jer je loše napisala ispit. Toprak, Feride i djeca obiteljski vježbaju, što se jedino Feride sviđa. Gunej shvati kako je Songul lagala za ispit te joj govori kako sve probleme trebaju zajedno rješavati. Banu se skriva iza pladnjeva cateringa te krišom ulazi u Sadrijevu kuću. Harika ne pušta Džemre, Kader, Ejlul, Guneja i Songul u kuću na zabavu, a kad to Meral vidi, pobjesni. Kad vidi Guneja nasamo, Harika iskoristi priliku da mu se nabacuje, no to spriječi Ejlul. Banu razbaca Madžidine stvari, za što Madžide okrivi Zehru. Dok se presvlači, Meral biva napadnuta.

NOVA TV, 20.15, DRAMSKA SERIJA, Čista ljubav

Policija odvodi Milana na ispitivanje, a Ranko odlazi u bolnicu k Sonji. Ona se budi, bez težih posljedica. Ranko ju obavijesti kako ju vodi kući, gdje će se on brinuti o njoj. Nakon što ne dopusti Vladi i Jasni da ju vide, užasnuta Sonja shvaća da ju je Ranko izolirao od svijeta. Koristi priliku i zove Tomu s Rankovog mobitela. Tomo shvaća da je mora izvući od tamo! Hrvoje je bijesan na Tomu nakon što je pobjegao i uvalio ga u probleme. U lisicama ga dovlači kući, uz upozorenje da je ovo posljednji put ili ide na doživotnu robiju! Helena od Branke saznaje da je Tomo na slobodi i suočava Hrvoja, koji joj govori da nema više ništa protiv Tome, kojem je Sonja dala alibi. Helena je u velikom problemu – shvaća da su prozreli njene laži. Jasna spočitava Milanu da ih nije zaštitio od Ranka, optužuje ga da je upropastio obitelj i ostavlja ga samog u zatvoru.

NOVA TV, 21.20, TURSKA SERIJA, Istanbulska nevjesta

Akif kaže Faruku kako mu je Adem rođak. Draguljar zove Esmu kako bi joj rekao da je njena ogrlica kod njega, ona dogovori sastanak. Sureja i Esma se prepiru u dvorištu. Sureja sretne Begum i Emira u dućanu te ih pozove u svoju glazbenu školu. Emir ostane sa Surejom dok Begum mora u bolnicu te upozna Faruka s kojim uživa u glazbi. Faruk dolazi kod Kijmet te ispituje o Rejhan i Ademu. Šahap želi kupiti Ipek kuću, a Fikret mu govori kako to nije potrebno. Fikret i Adem dogovore rizične poslove, sve kako bi se Fikret obogatio. Murat vodi Zejnep na romantično mjesto što nju iznenadi. Esma ne želi doći na otvorenje škole. Senem dođe na sastanak u draguljarnicu te ju dočeka iznenađenje. Osman pokloni Sureji sliku, a u taj tren dolazi Begum.