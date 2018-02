SADRŽAJ VAŠIH OMILJENIH SAPUNICA: Faruk razgovara s Begum, dok Sureja zbog Bade napada Esmu (Istanbulska nevjesta)

HRT1, 12.30, MEKSIČKA SERIJA, Zaljubljena u Ramona

Margarita kaže Andreji da je Antonio poludio od ljubomore iako zna da joj je Porfirio samo dragi prijatelj. Julio kaže Ramónu da se zaručio s Juanom. Juana traži sinov blagoslov, a on odvrati da mu je najvažnija njezina sreća. Julio mu kaže da voli njegovu mamu i da će je usrećiti. Francisco pita Fabiolu je li istina ono što mu je Sofía rekla. Fabiola kaže da je Lucho htio popraviti auto i da nije znao da je ona ondje. Francisco je siluje. Poslije se tobože kaje i kaže Fabioli da je voli, ali ona mu kaže da ode jer ne želi biti sa silovateljem. Margarita iznenadi Andreu i Jorgea koji se ljube. Andrea i Jorge kažu da se vole. Da su pokušali biti u vezi s drugim partnerima, ali nije išlo. Julio nema snage reći da je Jorge posvojen i da stoga nije Andrein bratić. Ramón kaže Sofíji da će biti s njom dok policija ne nađe njihova otmičara, ali da je njihova veza završila. Sofía viče da je za sve kriva Fabiola.

NOVA TV, 18.20, TURSKA SERIJA, Anđeli

Meral prizna Zehri kako ju je Banu gušila. Hedoš na Kader vidi potrganu dekicu njezine sestre što Kader razljuti. Banu radi bogatstva želi pomirbu s Kader. Selin se oporavlja te izbacuje Zehru iz kuće. Džemre govori Kader kako je možda njena majka izrezala dekicu. Zehra negoduje zbog siromaštva te se žali Meral. Nazan tješi Defne radi prijemnog ispita, napokon imaju vrijeme za sebe i proživljavaju obiteljsku idilu. Džemre i Serkan dogovore sastanak te konobar donese tortu za Džemre na kojoj piše „Volim te“. Džemre je iznenađena, a Serkan joj napokon priznaje ljubav. Ejlul prihvati njihov odnos. Banu u domu piše poruku Meral s Ejlulinog mobitela. Meral dolazi u dom misleći kako je hitno, no nađe se u središtu požara.

NOVA TV, 20.15, DRAMSKA SERIJA, Čista ljubav

Nakon Sonjinog poziva, Tomo smišlja kako da ju spasi. Traži Hrvojevu pomoć, ali Hrvoje odbija. Tomo je pod pritiskom i od Branke, koja ne želi da ide Sonji i izlaže se problemima. Štef je prenoćio kod Goge, a Dina kod Blaža. Susreću se na ulici, gdje mu Dina kaže kako ga više ne želi vidjeti. Hrvoje bezuspješno pokušava nagovoriti Milana da svjedoči protiv Ranka, no Milan je uvjeren kako to nema smisla, jer Ranka ništa ne može zaustaviti. Tomo spašava Sonju iz Rankove kuće i odvodi ju kod Lončarevih. Vlado priznaje majci da je i on bio uključen u Rankove ilegalne aktivnosti. Helena otkriva Ranku da je Sonja dala Tomi alibi. Ranko dolazi pred Tominu kuću s pištoljem. Tomo ga dočekuje, spreman na sukob.

NOVA TV, 21.15, TURSKA SERIJA, Istanbulska nevjesta

Ipek čuje razgovor Dilare i Adema te otkrije tajnu. Asije pronađe Bade polumrtvu u Muratovoj sobi te ju odvezu u bolnicu. Esma se nagodi sa Senem kako neće reći ništa Sureji dokle god će Senem biti poslušna. Nurgul kaže Bade kako će joj pomoći da se ne uda za mesara. Faruk dolazi kod Begum u bolnicu te joj govori kako je ljut na nju jer ga je ostavila bez riječi. Ipek izmisli telefonski razgovor kako bi Esma čula da odbija kupnju nove kuće. Esma govori Ipek kako ne smije ocrnjivati muža obitelji, a ona joj odgovori kako Sureja smije surađivati s neprijateljima. Esma sazove sastanak osoblja kako bi utvrdila tko je zapalio kolijevku. Sureja posjeti Bade, a kad joj ona sve ispriča, Sureja napada Esmu. Esma govori Faruku razlog Badine udaje.