SADRŽAJ VAŠIH OMILJENIH SAPUNICA: Faruk odluči da se će on i Sureja odseliti. Svi su potreseni viješću (Istanbulska nevjesta)

HRT1, 12.30, MEKSIČKA SERIJA, Zaljubljena u Ramona

Sofía pokušava zadržati Ramóna jer se tobože boji da će je opet oteti. Moli Ramóna da ostane s njom, a on kaže da je sigurna u svojoj kući. Sofía kaže tatinim plaćenicima da pritisnu Ramóna, ali da mu ne naude. Andrea kaže Juani da je netko uništio urod i da su to sigurno učinili nakupci jer im nisu htjeli prodati svoj urod. Andrea i Jorge kažu Juani da će vrtu trebati vremena da se oporavi. Juana kaže da će im dati novac, a Julio kaže da to nije rješenje, te da je bolje da Juana otvori ugostiteljski objekt jer zna pripremati slasna i jeftina jela. Sofíjini plaćenici odglume pokušaj njezine otmice. Ramón ih udari. Rebeca kaže Franciscu da ga je zvala Fabiola i da je prepoznala njezin glas, ali ona nije odgovorila. Ramón i Fabiola se sastanu. On kaže da je siguran da ga ona voli i da ne razumije njezin povratak Franciscu. Fabiola kaže da mu samo može reći da to čini za dobro svih.

NOVA TV, 18.20, TURSKA SERIJA, Anđeli

Serkan teško prihvaća bolest. Inspektor Ali govori Ejlul kako je uhitio čovjeka iz prethodnog slučaja te nehotice otkriva Ejlul da mu se sviđa. Meral nosi novac u bolnicu, no nema garanciju da će posao biti obavljen. Fadik na Facebooku otkrije kako se djevojka dopisivala s lažnim profilom te Feride pokuša razgovarati s njom. Meral tugu odluči izliječiti kupovinom. Nazan i Džemre se brinu oko Serkana, a Defne im se smije ne znajući za bolest. Kada joj kažu, ona dobije slom živaca te odlazi u kupovinu po zdrave i organske namirnice kako bi ga izliječila. Ejlul odlazi kod Songul i Guneja te govori Meral kako je trebala braniti Kader, a ne ju napadati. Ejlul i Ali se ponovno susretnu te vode neobavezan razgovor. Džemre istražuje liječenje raka na internetu. Kader to primijeti, no Džemre joj ne želi ništa reći.

NOVA TV, 20.15, DRAMSKA SERIJA, Čista ljubav

Potresena smrću svoga oca, Sonja govori Tomi neka ide kući i bude sa svojom kćeri Mašom. Tomo ju posluša, a po dolasku kući nalazi Hrvojevu značku i oproštajnu poruku. U Editinoj vili, gdje je donesen Milanov lijes, Lončarevi se pripremaju za Milanov sprovod, dok im Edita pokušava maksimalno pomoći i olakšati. Ipak, Jasna odbija obući crninu jer ne može oprostiti Milanu. Odlučuje da neće ići na posljednji ispraćaj svog supruga. Vlado se dodatno rastuži kad sazna da je Milan prije smrti sam platio sve troškove pogreba. Emina se napokon odluči otići suočiti sa Snježanom, ali tamo ju dočeka Ranko, koji joj priopći da je Snježana otputovala. Emina mu ne vjeruje. Dina se odlučuje na drastičan korak izbacivanja Štefa iz kuće Lončarevih – dovodi mu novinare i prijeti da će im ispričati sve o njegovim mutnim poslovima.

NOVA TV, 21.20, TURSKA SERIJA, Istanbulska nevjesta

Emir pita Faruka želi li mu pomoći s igricom, što Faruk prihvati i zadrži se u njihovom domu. Sureja se zabrine, no Faruk joj govori kako je bio u kući s majkom. Odlučio je kako će se njih dvoje preseliti te to govori na obiteljskom doručku. Vijest najviše potrese Murata, dok se Esma ponaša hladno i nezainteresirano. Ipek se pobuni, a kasnije prizna majci kako je Faruk njezina jedina ljubav. Esma seli u Istanbul s Nurgul i Mustafom što dovede do negodovanja u kuhinji. Pelin govori Begum kako je Faruk prihvatio Emira, no Begum to ne želi priznati sama sebi jer bi se inače krivila za odlazak s djetetom. Senem je presretna radi selidbe jer se napokon riješila Esme. Fikret dolazi u posjet Esmi, no ponukan razgovorom s Ipek istrese se na majci.