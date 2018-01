SADRŽAJ VAŠIH OMILJENIH SAPUNICA: Esma oželi okončati brak između Sureje i Faruka (Istanbulska nevjesta)

HRT1, 12.30, MEKSIČKA SERIJA, Zaljubljena u Ramona

Sofía kaže Valenteu da Ramón ne bi smio biti s udanom ženom, a on odgovori da srcu ne možemo zapovijedati. Roxana misli da se Daniel nije htio naći s njome zbog toga što ima sina, ali Daniel kaže da to nije razlog, nego je imao poslovni sastanak. Francisco od Diega sazna da su Ramón i Fabiola došli po njega k mami i da su otišli na kavu. Francisco shvati da je Fabiola u jučerašnjoj odjeći i kaže joj da bi ordinacija trebala glasiti na njega. Fabiola ne razumije zašto ne bi bila na oba njihova imena, a on joj kaže da su takva pravila i da nema izbora nego prepisati ordinaciju na njegovo ime. Ramón čeka Fabiolu. Francisco mu kaže da neće doći i neka je pusti na miru. Ramón Franciscu odvrati da se oženio sa ženom koja ga ne voli, a Francisco mu kaže da zna da su skupa proveli noć i da mu Fabiola poručuje da joj ta noć nije ništa značila. Francisco se napije i nasilan je prema Fabioli. Ona ga odbije i podsjeti na uvjete koje je vjenčanjem prihvatio.

NOVA TV, 20.15, TURSKA SERIJA, Istanbulska nevjesta

Kijmetina sestra useli u kuću u blizini Boranovih. Sureja dođe u tvrtku, no Faruk ne želi pričati s njom. Adem i Dilara odlaze u gostionicu, dolazi povrijeđena Sureja i napije se. Ipek se drži podalje od Fikreta. Adem pozove novinare koji slikaju Sureju. Nakon viđenih fotografija Esma se odlučuje na konačan potez u uništenju braka Faruka i Sureje.

NOVA TV, 21.30, TURSKA SERIJA, Bit ćeš moja

Čarobno vjenčanje ono je na što su Kemal i Nihan beskrajno čekali. Ipak, Emir ne odustaje od želje za osvetom. Pokušavajući ga zaustaviti, Zejnep se nađe u životnoj opasnosti. Emira gubici razočaraju te želi pobjeći iz zemlje, no nekoga želi vidjeti posljednji put.