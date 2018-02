SADRŽAJ VAŠIH OMILJENIH SAPUNICA: Esma odluči saznati da li je Emir Farukov sin (Istanbulska nevjesta)

HRT1, 12.30, MEKSIČKA SERIJA, Zaljubljena u Ramona

Margarita kaže Fabioli da će pokrenuti njezinu rastavu i podjelu imovine. Fabiola joj kaže da ne želi ništa, osim da nikada više ne vidi Francisca. Margarita joj kaže da ima pravo na svoj imetak i da ne smije dopustiti da sve ostane Franciscu. Fabiola kaže Antoniju da se namjerava rastati od Francisca jer nije sretna i zamoli ga da pođe s njom po stvari. Sofía kaže Ramónu da je neće biti nekoliko dana jer mora obaviti nešto u vezi s maminim nasljedstvom. Fabiola kaže Antoniju da je bila glupa kad je pomislila da je Francisco dobar, te da mu nikada neće oprostiti ono što joj je učinio. Margarita nosi zahtjev za rastavu Franciscu. On kaže da je volio Fabiolu, a ona se ponaša kao da je zločinac. Margarita mu kaže da ga Fabiola ne voli i da mora vratiti polovinu novca uloženog u ordinaciju. Margarita kaže sucu da je podastrla sve dokaze kako bi dokazala da Roxana nema nikakve veze s narkotrgovinom, te traži njezino puštanje na slobodu. Fabiola sazna da je trudna već tri tjedna, a to bi značilo da je dijete Ramónovo.

NOVA TV, 18.20, TURSKA SERIJA, Anđeli

Zehra želi jesti te pošalje Guneja i cure da joj donesu jelo sa štanda. Za to vrijeme moli Meral da joj donese kotlete. Ejlul pronađe siroče te ga odvede u postaju gdje se nađe u situaciji koju je i sama proživjela. Metin Feride nazove majkom što Bušru rastuži. Toprak ju smiruje. Songul priprema užinu Guneju za fakultet što on ne želi te ju povrijedi. Defne želi Meral naučiti ponašanju bogataša. Kader je uzbuđena radi fakulteta, no shvati kako je naporno te kako ne stigne pratiti nastavu. Feride dolazi u postaju vidjeti dječaka koji jedino uz nju progovori. Zehra traži domara da izmijeni DNK test, a on postavi svoje uvjete koji nisu nimalo laki za ispuniti.

NOVA TV, 20.15, DRAMSKA SERIJA, Čista ljubav

Ranko je završio u zatvoru i čeka podizanje optužnice. No, Ranko se ne planira predati bez borbe – naziva Dominika i traži njegovu pomoć. Dominik dolazi u Vrhovac i pritišće Hrvoja da uništi optužnicu protiv Ranka. Hrvoje ozbiljno shvaća njegovu prijetnju. U međuvremenu, Milan je zadovoljan što je Ranka ipak uhvatila ruka pravde, a Lončarevi i Tomo odahnu kada čuju da je Ranko iza rešetaka te se usuđuju snivati o zajedničkom životu. Dina nalazi Štefa u kući Lončarevih te jednom zauvijek prekida sve veze s njim. Vlado je došao po Eminu u Zagreb. Oboje odlučuju vratiti se u Vrhovac. Tomo prekida sve veze s Helenom i zabranjuje joj da vidi Mašu. Očajna Helena shvaća da će morati otići iz Vrhovca. Tomo i Sonja misle da su se zauvijek riješili i Ranka i Helene. Međutim, ohrabreni Ranko najavljuje Milanu izlazak iz zatvora, dok ogorčena Helena odluči ostati u Vrhovcu. Ona odlazi u Tominu kuću po Mašu gdje napada Sonju i uspije saznati gdje je Maša.

NOVA TV, 21.20, TURSKA SERIJA, Istanbulska nevjesta

Esmu proganjaju snovi o Faruku kako ju napada jer je otjerala Begum. Ipek vidi Faruka kako spava na kauču te ga odluči pokriti. Esma traži neku stvar na kojoj bi mogla bit Emirova DNK kako bi usporedila s Farukovom, pronađe bočicu. Ipek traži obiteljski fotoalbum kako bi vidjela postoji li slika s Begum. Faruk i Pelin se susretnu ispred škole te Faruk govori kako želi Emira dalje od sebe i Sureje. Esma nagovori liječnika da napravi DNK test. Murat sretne Bade, no iznenadi se kada ga ona odbije. Dilara zove Adema koji je loše volje te ju povrijedi. Esma daruje Nurgul za Majčin dan govoreći joj kako je više brinula za sinove nego ona sama. Begum pita Emira što misli o Faruku, on joj odgovori kako mu se ne sviđa. Adem dođe k Dilari te izglade odnose. Svi iznenade Esmu za Majčin dan iako je mislila kako nema nikoga u kući.