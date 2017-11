SADRŽAJ VAŠIH OMILJENIH SAPUNICA: Emiru ne promakne bliskost koja postoji između Nihan i Kemala (Bit ćeš moja)

HRT1, 12.30, MEKSIČKA SERIJA, Zaljubljena u Ramona

Virginia kaže Jorgeu da je baka ljuta jer su Antonio i Margarita ljubavnici, a Jorge je pita otkud to zna. Virginia kaže da joj je to rekla Roxana. Jorge odgovori da ne vjeruje da su ljubavnici, ali da imaju svu slobodu. Ramón i Fabiola se slože da neće nikome reći za svoju vezu jer nitko ne bi bio suglasan s tim. Virginia kaže Juliju da su Margarita i Antonio ljubavnici i da je to rekla mami. Dalia kaže mami da će reći Juani da Fabiola zavodi Ramóna. Luisa odgovori da joj to Ramón nikad ne bi oprostio, te da ako je zaljubljen, nitko ne može ništa da to spriječi. Virginia odluči skriti snimku na kojoj Ricardo i Katy odlučuju da će Juana biti korisnica životnog osiguranja. Hortensia pljusne Antonija jer je u vezi s Margaritom. Margarita kaže majci da je odrasla i da će biti u vezi s njim, a Hortensia joj kaže da se više ne vraća kući. Jorge shvati da je nestala snimka koju je htio pokazati Pedru.

NOVA TV, 18.20, TURSKA SERIJA, Anđeli

Policija pronalazi Ejlul. Dok se Ejlul u bolnici bori za život, Mesude kriveći sebe pokuša samoubojstvo.

NOVA TV, 20.15, DRAMSKA SERIJA, Čista ljubav

Ranko dolazi ispred opkoljene tvornice odvesti Sonju koja ne želi ići, pa on nagovori načelnika da pokrene akciju. U zadnji tren, Tomo uspijeva nagovoriti Vladu na predaju i kriza je okončana. Kraj akcije popratile su TV kamere te tako ostali (Emina, Snježana, Branka, Edita) doznaju što se dogodilo. Sonja grli Tomu i njihova slika izlazi u novinama, gdje se Tomu portretira kao heroja. Razočarani Ranko prihvaća utjehu od Snježane, koja od njega dobiva potporu da će biti uz nju. Bijesan zbog Sonje i Tome, Ranko naredi Rusu da mu dovede Sonju, jer se želi „obračunati“ s njom. Branka je ljuta i na Sonju i na Tomu. Vlado je blizu priznanja imena svojih pomagača pri bijegu iz bolnice, ali to u zadnji tren spriječi Snježana s odvjetnikom.

NOVA TV, 21.20, TURSKA SERIJA, Bit ćeš moja

Kad se Kemal predstavi upravnom odboru, Emir uhvati poglede koje Kemal i Nihan izmjenjuju, pa je njegovu teškom porazu pridodana i sumnja koja mu izjeda misli. Svakako mora otkriti je li između Kemala i Nihan ponovno uspostavljena veza. Baš nakon tog potresa, Emir se mora suočiti s Asuinom izdajom. Kad se brat i sestra late oružja, rezultat njihova dvoboja bude sasvim neočekivan.