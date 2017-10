SADRŽAJ VAŠIH OMILJENIH SAPUNICA: Emir želi saznati da li su Kemal i Nihan u vezi (Bit ćeš moja)

HRT1, 12.30, MEKSIČKA SERIJA, Zaljubljena u Ramona

Dr. Linares kaže Juani da je Andrea dobro, da se vjerojatno prisjetila roditelja. Agustín moli Roxanu da mu objasni zašto ju je Antonio nazvao. Ona odgovori da Antonio uporno želi da budu skupa. Agustín joj kaže da mu je davala nadu. Roxana odgovori da se viđa s njim samo zato što je otac njezina djeteta. Roxana kaže Virginiji da je Antonio otkrio da putuje s Agustínom u Miami, te da joj je prijetio oduzimanjem djeteta. Margarita i Antonio vode ljubav. Fabiola moli Ramóna da se pomire. On pristaje i poželi joj svu sreću u braku. Zagrle se i ona se zamisli voli li zaista Francisca i osjeća li nešto prema Ramónu. Julio prodaje Osvaldov auto kako bi platio kockarski dug. Roxana se ljuti jer Agustín ne može s njom na ručak i pita sebe je li dobro postupila otišavši s njime. Ramón daruje Diegu igračku autić. Rulo kaže Ramónu da želi pridobiti gazdinog sina igračkama, umjesto da se dokaže radom.

NOVA TV, 20.15, DRAMSKA SERIJA, Čista ljubav

Emina je sve sklonija vjerovati u Vladinu nevinost. Posjećuje ga u bolnici, gdje susreće Milana, koji osjeća sve veću krivnju zbog sudbine njezine sestre, ali i Vlade.

Sonja govori Ranku da ima dokaze koji oslobađaju Vladu, ali i da razmišlja o tome da ode na Asjinu sahranu. Ranko igra na kartu osjećaja, jer ne želi da se previše druži s Eminom. Nagovara ju da ostane uz brata. Sonja je zdvojna. I dok se Milan prepušta svom najvećem poroku – alkoholu, Hrvoje ga dolazi ispitati. Pripiti Milan sumnjivo se ponaša na spomen Rankove upletenosti u Asjinu nesreću, pa Hrvoje odlazi Ranku. No, on ga otjera iz kafića. Pomireni Goga i Tomo planiraju izlet, no plan se izjalovi kada zateknu slomljenu Eminu. Tomo joj ponudi da ode s njom na sahranu, na što Emina pristaje. Istovremeno, Sonja odluči pratiti Eminu na sahranu. Na Sonjino iznenađenje, Emina ide s Tomom. Sonja dvoji, ali im se ipak odluči priključiti.

NOVA TV, 21.20, TURSKA SERIJA, Bit ćeš moja

Akcija koju Nihan započinje kako bi spasila Kemala samo dolijeva ulje na plamen Emirovih sumnja. Emir neće stati dok ne dobije konačan odgovor na pitanje jesu li Nihan i Kemal ponovno započeli svoju vezu. Nihan, koju je Emir stjerao u kut, prvi put se nađe u situaciji da svjesno mora posredovati u stupici koju je Emir spleo protiv Kemala. Ako Kemal upadne u Nihaninu i Emirovu stupicu, to će za Kemala i Nihan biti početak kraja.