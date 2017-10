SADRŽAJ VAŠIH OMILJENIH SAPUNICA: Emir želi osujetiti Kemalove planove i optužiti ga za ubojstvo (Bit ćeš moja)

HRT1, 12.20, MEKSIČKA SERIJA, Zaljubljena u Ramona

Fabiola padne i ugane nogu. Ramón je nosi i oboje osjete međusobnu privlačnost. Julio pod izgovorom da želi vidjeti svoje nećakinje, pokušava pridobiti Juanu. Ona ga drsko zamoli da ode jer je prezauzeta. Fabiola kaže Daliji da je uganula nogu i da joj ju je Ramón zaliječio nježnim rukama. Dalia kaže Ramónu da se sviđa Fabioli, a i da je očito da i ona njega privlači. Usput ga podsjeti na Fabioline zaruke. Ramón kaže da ne želi probleme s Fabiolom, a ni s njom. Luisa shvati da je Dalia ljubomorna jer Fabiola očijuka s Ramónom. Francisco zove Juanu da joj kaže da se za mjesec dana ženi Fabiolom. Ramón se rastuži zbog toga. Fabiola shvati da se više ne veseli udaji za Francisca i da zapravo voli Ramóna. Ramón sanja Fabiolu, a sutradan joj kaže da je sanjao da se nije udala. Fabiola mu kaže da je i ona usnula takav san. Pita Ramóna je li mu žao što se udaje. On joj odvrati da nije. Kaže joj da je ispunjena i neovisna žena koja uživa u svome poslu i želi studirati. Fabiola mu kaže da će raditi i nakon udaje. On joj kaže da joj Francisco sigurno neće to dopustiti.

NOVA TV, 18.20, TURSKA SERIJA, Anđeli

Selin doznaje da se Songul vratila u školu i zaprijeti Zehri. Želi pronaći način da rastavi Guneja i Songul. Nazan dolazi po Defne u dom i odvodi je kući.

NOVA TV, 20.15, DRAMSKA SERIJA, Čista ljubav

Ranko prilazi unesrećenom Vladi i pokušava ga dozvati, ali Vlado ne daje znakove života. Hrvoje zove hitnu pomoć i Vladu odvoze u bolnicu. Liječnici se bore za njegov život. Ranko, skrivajući krivnju za Vladinu nesreću, govori Sonji kako je Vlado ukrao ključeve od auta. Sonja saznaje da je Vlado pretrpio tešku ozljedu glave i da postoji mogućnost da se ne probudi. Sonja je u šoku, ne zna kako pripremiti roditelje na moguću Vladinu smrt. Snježana čuje razgovor Ranka i Rusa i saznaje da je Ranko kriv za Vladinu nesreću. Edita se simbolički oprašta od Damira paleći sve uspomene. Skida medaljon s njegovom slikom, koji igrom slučaja pronalazi profesor i shvaća da je Editin tajanstveni ljubavnik Damir Vitez – Tomin otac. Edita se isprva brani lažima, što Profesora razočara.

NOVA TV, 21.15, TURSKA SERIJA, Bit ćeš moja

Asu iskušava sve načine da pokoleba Kemalovu odluku da prekine s njom. Iako se čini da je njezina „tajna potpora“ na tom putu Emir, on ima druge planove za Kemala. To što Kemal pokušava razriješiti tajnu Ozanova ubojstva, za Emira nosi mogućnost rezultata koji bi njegov život mogao okrenuti naglavce. Emir nipošto ne može pristati na taj rizik. Pojačava pritisak kako bi potpuno skrenuo Kemala s puta. Kuje đavolji plan kako bi se pobrinuo da Kemal bude optužen za ubojstvo.