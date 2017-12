SADRŽAJ VAŠIH OMILJENIH SAPUNICA: Emir želi Kemala optužiti za Asuino ubojstvo (Bit ćeš moja)

HRT1, 12.30, MEKSIČKA SERIJA, Zaljubljena u Ramona

Sofía pokušava pregovarati s Dariom o svojoj slobodi. Luisa kaže Juani da je priznala Benitu da je poljubila Finita, te da je Benito prekinuo vezu s njom. Juana je smiruje i govori joj da će Benito sigurno promisliti. Antonio kaže Fabioli da mu je drago što je ostala raditi u radionici jer to je najbolji način da preboli bol. Dalia kaže radnicima u radionici da je Ramón otišao s drugom ženom koju voli više nego Fabiolu. Rulo planira tražiti Juanu otkupninu za Ramóna. Susana smješta klopku mami i Osvaldu. Francisco poziva Fabiolu na ručak i podsjeća je na njihovu vezu, te je uvjerava da je voli. Porfirio objasni Verónici da mu je Margarita veoma važna u privatnom i poslovnom životu. Verónica šalje poruke Porfiriju i govori mu da ga je Margarita iznevjerila. Porfifio kaže da je neće tužiti, ali da je i ne želi više vidjeti. Margarita mu govori da će dokazati da ga nikada nije iznevjerila. Rulo traži Francisca veliki iznos kako ne bi odao da je on naručitelj Ramónove otmice.

NOVA TV, 18.20, TURSKA SERIJA, Anđeli

Selin zvoni na Zehrina vrata kako bi se pomirila s Gunejem. Kemal iz novina dozna vijest o Ejlulinoj smrti.

NOVA TV, 20.15, DRAMSKA SERIJA, Čista ljubav

Sonja uspije sakriti Snježanu kada ju Ranko dođe tražiti u njenu kuću. Snježana osjeti bol u trbuhu te ju Sonja odvodi na pregled i obeća joj kako će otići po novac koji joj je potreban za bijeg. Dok čeka Sonju, Snježana spazi Rusa koji ju je došao tražiti. Rus ulovi Snježanu. Ona traži od njega da ju odmah ubije, jer ne želi Ranku. Rus, dirnut Snježaninim stanjem, priznaje da je rekao Ranku da je mrtva i pušta ju. Helena dolazi kod Ranka tražiti pomoć, no on joj, sluđen gubitkom djeteta i željan osvete Tomi, ubija sve nade da će joj pomoći oko Tome. Tomo preko Maše doznaje kako je Helena bila kod Ranka i odlazi u kafić to riješiti s Rankom. Ranko ga dočeka naoružan, želeći ga se jednom zauvijek riješiti. Sonja, u strahu za Tomu, uspije zaključati Ranka u ured, zaustaviti Tomu prije no što uđe u kafić i uvredama i vikanjem ga natjerati da ode. No, Ranko uspije izaći iz ureda i uperi pištolj u Tomu. Sonja ga preklinje da ga poštedi.

NOVA TV, 21.10, TURSKA SERIJA, Bit ćeš moja

Zejnep i Hakan dobivaju datum za vjenčanje. Kad Zejnep posljednji put stane pred Emira kako bi mu obznanila tu odluku, Emir joj postavlja neočekivani ultimatum. Kad se Kemal nađe u klopci Asuina ubojstva, postoji samo jedan put za spas. A na tom putu mu je najveća zapreka Emir Kozdžuoglu. Činjenica da je Kemal glavni sumnjivac u istrazi Asuina ubojstva za Emira je velika prilika da dovrši svoj rat s Kemalom. No prvo od Kemala mora dobiti priznanje da je ubio Asu.