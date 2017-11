SADRŽAJ VAŠIH OMILJENIH SAPUNICA: Emir ne bira sredstva kojima će se riješiti Kemala (Bit ćeš moja)

HRT1, 12.30, MEKSIČKA SERIJA, Zaljubljena u Ramona

Francisco kaže Daliji da mu pomogne razdvojiti Ramóna i Fabiolu, inače će reći Ramónu da mu je ona odala njihove planove. Nudi joj suradnju kako bi se njemu vratila Fabiola, a njoj Ramón. Sara moli Jorgea da joj pruži šansu. Kaže mu da je zaljubljena u njega. Jorge joj odvrati da mu je ona samo prijateljica. Sara ga pita je li zaljubljen u Andreu, a on kaže da nije. Ona mu odvrati neka pazi jer je Andrea zaljubljena u njega i da je zato rekla da je gay. Porfirio kaže Verónici da je Margarita njegova platonska ljubav od studentskih dana, ali da će je morati zaboraviti. Jorge upozori Andreu da ne izmišlja da je gay kako bi otjerala žene od njega. Kaže joj da mu je samo trebala reći da ga voli. Andrea mu kaže da su rođaci, a on odvrati da to ne sprečava njihovu ljubav. Roxana kaže Virginiji da je Julio krao novac, a Virginia odgovori da je to vjerojatno zbog kućnih troškova. Sara kaže Virginiji da moraju nekako razdvojiti Andreu i Jorgea jer su rođaci, a u vezi su.

NOVA TV, 20.15, DRAMSKA SERIJA, Čista ljubav

Nakon dana provedenog s Mašom, Helena polako shvaća koliko joj je nedostajao obiteljski život. Ipak, Tomo ju traži da potpiše papire, što ona odbija jer ne želi da dijete ostane kod Tome. Njihovu prepirku čuje Maša koja se gorko rasplače te umalo dobije astmatični napad. Tomo shvaća da je problem puno veći nego što je slutio te da će, želi li se razvesti od Helene, morati kćerki slomiti srce. Maša je ljuta na Tomu i radije provodi vrijeme s mamom. Emina odlazi iz Vrhovca, a Vlado dobije njeno oproštajno pismo. Branka osjeti da mora nešto poduzeti u vezi odnosa s Tomom pa odlazi kod Edite. No, tamo nalazi samo Hrvoja, pred kojim se slama. On ju utješi poljupcem te oni provedu noć zajedno. Ujutro, Branka se pokušava iskrasti iz vile. No, susretne Editu, ali i Tomu, koji je u međuvremenu saznao da je izgubila frizeraj, te da iza toga stoji Ranko. Branka ga uvjeri da to nije točno, Hrvoje je sve provjerio.

NOVA TV, 21.15, TURSKA SERIJA, Bit ćeš moja

Dok Kemal i Nihan prvo pokušavaju utvrditi što i koliko Emir zna, Emir zaista ima plan kojim će onesposobiti Kemala i Nihan: da uzme Deniz i ode. Emir dolazi do kraja stupice koju je planirao za Lejlu. Lejla je prisiljena odabrati između svoje kuće i Kozdžuogluovih dionica. Kemal, s druge strane, počinje raditi na tome da rasprši Emirovu pozornost i ukloni ga iz uprave holdinga Kozdžuoglu. Započinje bespoštednu borbu s Emirom za poziciju predsjednika upravnog odbora. Dokazi koje je Hakan pronašao u istrazi Ozanova ubojstva Zejnep dovode na vatrenu liniju. Zejnep, potaknuta time da će se saznati da je onoga dana bila u bolnici, zaigra posljednji adut kako je ne bi raskrinkali.