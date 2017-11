SADRŽAJ VAŠIH OMILJENIH SAPUNICA: Emir i Kemal kreću u spašavanje Nihan (Bit ćeš moja)

HRT1, 12.30, MEKSIČKA SERIJA, Zaljubljena u Ramona

Fabiola kaže Ramónu da ne mora tjerati Dalijine dečke ni razbijati nos Rulu. On joj odvrati da je Dalia sretna što joj je spasio život. Kaže da je voli kao sestru i da ga je mama poslala da je potraži. Fabiola kaže da nije ljubomorna na Daliju. Agustín želi ostati u Roxaninom stanu, ali ona odvrati da ne može jer će joj Antonio onda oduzeti Diega. Agustín kaže da ako joj je sin na prvome mjestu, onda on odlazi. Margarita kaže Antoniju da neće večerati s njime jer je bila s Porfiriom. Andrei kaže da razumije da je Antoniju sin najvažniji. Antonio kaže Margariti da je Roxani bilo loše i da ga je zamolila da odvede Diega u muzej. Margarita mu kaže da je to bio Roxanin plan. Antonio prizna da je to bilo tako, ali da nema potrebe za brigu jer joj on ne daje nikakvu nadu. Juana dobije milijun dolara. Margarita zahvali Andrei na njezinoj intervenciji da se ona pomiri s Antoniom. Francisco kaže Hortensiji da bi trebala zaboraviti ponos i otići unukama, no Hortensia to odbija. Julio se naljuti kada mu Fabiola kaže da je u vezi s Ramónom.

NOVA TV 18.20, TURSKA SERIJA, Anđeli

Ejlul je u strahu nakon Kemalova prijetećeg poziva. Feride nakon prijamnog ispita želi cure poslati u drugi dom kako bi ih zaštitila. Cure to prihvaćaju nemajući drugog rješenja. Sado prati svaki korak koji naprave Gunej i Songul. Gunej i Songul pozivaju cure i Serkana na večeru i druženje prije ispita.



NOVA TV, 20.15, DRAMSKA SERIJA, Čista ljubav

Nakon dramatičnog razgovora s bratom, Branka doživi još jedan šok – zapečatili su njen frizerski salon te ona ostaje bez posla. I dok Tomo ne želi više živjeti na Editinom imanju nakon saznanja o njenoj aferi s njegovim ocem, Sonja pronalazi ključ kolibe njene bake, nadajući se da bi ondje mogla živjeti s Tomom i Mašom. Snježana traži Vladu da vrati Eminu na posao, što on odbija. Za to vrijeme, Ranko nalazi Helenu i govori joj da će ostati bez Maše ako odmah ne dođe u Vrhovac. Tomo je pripremio iznenađenje za Mašin rođendan, sve kako bi spriječio da se slavlje održi s Brankom i Editom. Profesor, potaknut Editinim lošim stanjem, moli Tomu da se predomisli. No, on odvodi Mašu u tematski park, gdje Maša uz Sonjinu pomoć nauči jahati ponija. Edita svejedno organizira proslavu. Po povratku iz parka, Tomo, Maša i Sonja ispred Editine vile sretnu Branku. I dok presretna Maša razdragano odlazi s Brankom i Sonjom u vilu na svoju rođendansku zabavu, Tomo ostaje vani – sam.

NOVA TV, 21. 20, TURSKA SERIJA, Bit ćeš moja

Kemalu, koji je obuzet očajem dok mu se voljena žena u naručju bori sa smrću, u pomoć stižu Lejla i Ajhan. Nihan je odvezena u bolnicu, no njezino stanje je vrlo teško. Emir i Kemal zasebno kreću u akciju kako bi je spasili. Usprkos velikoj grižnji savjesti koja ga muči, Kemal daje sve od sebe kako bi spasio Nihan.