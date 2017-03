SADRŽAJ VAŠIH OMILJENIH SAPUNICA: Elif smatra kako je Defne odgovorna za prijeteća pisma i podmetnuti požar (Sudbina)

HRT1, 12.25, MEKSIČKA SERIJA, Voli me zauvijek

Edgar udari Mauricija, a Inés ga upozori da to više ne smije činiti. Chelo kaže Inés da je Edgar imao neke čudne posjete i da nije prvi put da tuče malenoga Mauricija. Edgar moli Gonzala novac za Mauricija. Gonzalo ga pozove u tvrtku kako bi sve potpisali pred odvjetnikom. Jaime ne može vjerovati da Julieta uporno želi vezati brata za sebe. Ona obeća da će se liječiti, ali želi da Adrián uvijek bude uz nju. Inés je sretna jer je posvojila Mauricija. Nuria kaže Gonzalu i Inés da je Julieta pokušala ugušiti Paulinu. Gonzalo zahtijeva da Paulina prekine vezu s Adriánom. Mónica moli Elisu da ne okreće djecu protiv Gonzala. Paulina prekida vezu s Adriánom jer njezin tata želi prijaviti Julietu. Zapravo nisu prekinuli, nego se poljube i obećaju si da će biti u tajnoj vezi.

NOVA TV, 18.15, TURSKA SERIJA, Anđeli

Selin je shvatila da Banu neće odustati od toga da rodi te je dovede u nevolju. Meral je dobila ponudu za duet s proslavljenom pjevačkom zvijezdom. Razmišlja o zaradi i tomu da se odseli. Seher strahuje jer misli da je Abasovi ljudi prate. Njezin i Nazanin život u velikoj je opasnosti.

NOVA TV, 20.15, TURSKA SERIJA, Sudbina

Kako je cijela obitelj pod velikom prijetnjom, Kahraman inzistira da Defne dođe k njima, ali Elif se to neće nimalo dopasti. Defne preko Topraka pokušava manipulirati Kahramanom. Elif sumnja da Defne stoji iza prijetećih pisama i podmetnutog požara i to odluči reći Kahramanu. Hoće li joj on povjerovati?

NOVA TV, 22.15, DRAMSKA SERIJA, Zlatni dvori

Petar i Nikola na gradilištu organiziraju radnu akciju na koju se svi odazovu. Iako se svi rugaju Nikoli koji pomalo zabušava i pravi se šef, akcija teče u savršenom redu. Istovremeno, Nikola je i dalje zabrinut za konja Pashu. Naposljetku, iako je veterinar zaključio da je konj zdrav, Pasha ugiba.

Eva poduzima krajnje mjere i direktno moli Neru da ne uništi vezu nje i Mladena. Nera je na mukama, grize se jer ne želi stati između Eve i Mladena. Utješi ju Kata, od koje sazna za Evine manipulacije i da Mladen uopće ne želi živjeti s njom.

Po povratku iz Njemačke, Mladen saznaje za Evine laži te ju napada. Pokušava doći do Nere, no prekasno – ona je već odlučila da neće biti s njim.

Nakon sati i sati provedenih oko popravka pokvarenog motora, Vinko napokon odustaje i daje motor u Ivičine ruke.