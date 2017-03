SADRŽAJ VAŠIH OMILJENIH SAPUNICA: Elif se udaje ua Maksuta te traži od njega da ispuni obećanje (Sudbina)

HRT1, 12.25, DRAMSKA SERIJA, Mjesto koje zovem dom

U novoj godini Sarah i George i dalje se zbližavaju. George je odlučio zaboraviti Sarinu prošlost. Elizabeth planira događaj kojim će poniziti Saru u formalnom društvu. Sarah i George to doznaju i Sarah se veseli prilici da pokaže svoje sposobnosti. Olivia potraži specijalista, koji potvrdi njezine najgore zebnje. Ona ne želi time uzrujati Jamesa i sve otkrije Andrewu. Carolyn Jacku priznaje da ga voli, ali Jack joj ne vjeruje. Regina stiže iz Europe s informacijama o Sari koje će Elizabeth dati oružje koje je tražila.

NOVA TV, 18.15, TURSKA SERIJA, Anđeli

Kemal je CD odlučio dati Nazan, no na njemu ipak nije snimka koju je Nazan očekivala. Nazan se osjeća prevareno te povuče potez kojim neće ugroziti samo svoj život, nego i živote svojih bližnjih. Mesude kaže Kemalu da mu neće dati pravi CD dok joj ne kaže o čemu se radi. Ejlul je šokirana kada ugleda tko je Gokhanov ubojica.

NOVA TV, 20.15, TURSKA SERIJA, Sudbina

Elif ipak prihvaća Maksutovu ponudu. Vjenčaju se na jednostavnom obredu između dviju obitelji. Kahraman će morati prihvatiti pristati na novo partnerstvo i prebacuje 51% dionica tvrtke na svoga novoga partnera. Nakon vjenčanja, Elif traži od Maksuta da ispuni obećanje i vrati joj sina, inače će stati pred Jorukhane. Toprak završi u bolnici kad se razboli pa Elif dobiva priliku potajno vidjeti svoga sina te zadovoljiti svoju čežnju poljubivši ga i zagrlivši. Međutim, to neće proći neopaženo.

NOVA TV, 21.30, TURSKA SERIJA, Obitelj mog oca

Suzan je zadobila neočekivane udarce, najprije od Tamera, a potom od Madžide. Kod Kemala dolazi do razvoja situacije koji će dati nadu cijeloj obitelji. Međutim, Madžide ima plan u vezi s tim. Što će Kemal učiniti pred novom strašnom istinom koju doznaje? Ne mogavši podnijeti odsutnost Kemala i djece, Suzan si želi okončati život.

NOVA TV, 22.30, DRAMSKA SERIJA, Zlatni dvori

Ivica primijeti da je jedna prostorija u Zvonkovoj kući zaključana i shvati da Zvonko nešto mulja. Traži od njega da mu kaže što je iza vrata. Nakon borbe oko ključa Zvonkove «tajne sobe», Zvonko popušta i priznaje da je to bio salon za Katu. Kata pak, nakon što joj se učinilo da je vidjela Dalibora, pada u depresiju. Uskoro joj na vrata pokuca Bucka, koja joj otkriva da je i nju Dalibor ostavio pred vjenčanje. Kata se zbližava s Buckom, priređuje joj tretman ljepote u svom salonu i, pomažući njoj, Kata se osjeća sve bolje. Mara je zabrinuta za financije obitelji Rakitić. No, Domagoj nudi rješenje – krenut će u posao uzgoja povrća. Mara je skeptična. Svjesna da mora učiniti neke promjene, Nera daje otkaz u restoranu i odluči volontirati u vrtiću. U međuvremenu, Eva uspije nagovoriti Mladena da odu zajedno u Zagreb na njegov razgovor za posao. Na putu do Zagreba sretnu Neru kojoj se pokvario auto. Mladen joj želi pomoći, no izvuče deblji kraj kad Eva riješi situaciju s autom i uspije ga odvući od Nere.