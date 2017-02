SADRŽAJ VAŠIH OMILJENIH SAPUNICA: Elif se bori za svoj i djetetov život. Hoće li joj Kahraman pomoći? (Sudbina)

HRT1, 12.25, DRAMSKA SERIJA, Mjesto koje zovem dom

Inverness još osjeća posljedice rata. Mlada Leah Goldberg boluje od tuberkuloze, koju je dobila u logorima smrti u Europi. Bivši japanski zarobljenik Bill Gregory objesi se u svojoj kuhinji i ta smrt šokira cijelu zajednicu. Sarah se suočava sa spoznajom da nije moguće zakopati prošlost u sebi, jer će te tako uništiti. Sarah se napokon počinje otvarati o svojoj prošlosti. Olivia otkriva koga je to James volio u Europi i šokirana je.

NOVA TV, 18.15, TURSKA SERIJA, Anđeli

Songulin iznenadni nestanak uplašio je ostale djevojke, a Abasov telefonski poziv zaprepastio ih je. Abas je djevojkama rekao da će ubiti Songul ako se Seher ne vrati. Djevojke odmah kreću u potragu za Meral i Seher, a Kader svoju majku zamoli da pomogne Seher otplatiti dug. Hoće li djevojke pronaći Seher na vrijeme da spase Songulin život?

NOVA TV, 20.15, TURSKA SERIJA, Sudbina

Merjem je odlučna u namjeri da se osveti za svoga sina i vrlo loše postupa s Elif. Kahraman ulazi u trag profesionalnom ubojici kojega je Kerem unajmio i doznaje da ga je Kerem htio ubiti. Ta ga činjenica dotuče. Život Elifina djeteta, ali i Elifin život, visi o koncu, a Kahraman nije u blizini da ih spasi.

NOVA TV, 21.15, TURSKA SERIJA, Obitelj mog oca

Nakon Mertova ekscesa Kemal odluči okupiti obje obitelji za stolom. Kemal želi da svi okončaju međusobne razmirice i stoji iza svoje odluke da se oženi s Nilgun. Suzan i njezina djeca nikako ne mogu prihvatiti činjenicu da su Nilgun, Kadir i Hasret postali dio njihove obitelji.

NOVA TV, 22.15, DRAMSKA SERIJA, Zlatni dvori

Kata u afektu i boli bude okrutna prema Ani, ali i Mladenu, kojemu je danas godišnjica smrti djeteta. Zvonko nagovara Domagoja da ode razgovarati s Katom, na što on pristaje.

Unatoč Žaninom protivljenju, Nikola zove ginekologicu u posjet. Žana odbija pregled i naljuti se na Nikolu koji, umjesto da nju izvede u grad, vozi Neru na razgovor za posao. Nera s nadom dolazi na razgovor, no na kraju ipak dobije odbijenicu ravnateljice. Ipak, to ju ne obeshrabri te ona uporno nastavlja tražiti posao. Nikola joj ponudi posao u restoranu, no Nera mu se zahvali, jer želi sama naći posao i biti neovisna o tuđoj pomoći.

Mara uvrijedi Nikolu zajedljivim komentarom na njegovu očinsku figuru, ne znajući da Nikola i Žana očekuju dijete.

Na večeri kod Begovaca, Irena uvrijedi Anu, koja joj spočita kako zna da je uvreda bila namjerna. Petar želi s Anom preseliti kod Begovaca pa traži načine da joj to kaže.

Mladen i Nera su sve bliži, no Eva se polako vraća u njegov život.