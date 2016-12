SADRŽAJ VAŠIH OMILJENIH SAPUNICA: Elif sazna kako Kijmet ne želi da njena mama izađe iz zatvora (Sudbina)

RTL TV, 12.00, DRAMSKA SERIJA, Ruža vjetrova

Nives je potpuno izvan sebe zbog činjenice da ju je Ivan prevario i oduzeo novac, a članove svoje obitelji posebno naljuti kad im otkrije kako je založila i kuću. Odaci ne mogu vjerovati da je nova vlasnica kuće Suzana Matošić pa je oduče vratiti nazad. I dok je iznenađena Suzana uvjerena kako Odacima treba vratiti kuću jer je pametnije ne ulaziti u rat s tom problematičnom obitelji, Srđan se ne slaže s time i predloži joj da zadrži kuću. Nakon razgovora s Jelenom, Marko shvati kako ne smije okrenuti leđa svojoj obitelji i kako možda Jelena ipak nije kriva za njegov i Inesin raskid. Stipe preuzima stvar u svoje ruke i traži od Matošića povrat vlasništva nad tek oduzetom kućom.

HRT1, 12.25, BRAZILSKA SERIJA, Život teče dalje

Manuela nervozno izlazi iz Evinog stana. Rodrigo pokušava razgovarati s njom, ali ona ulazi u auto i odlazi. Eva kaže Ani da je Manuela ponudila pomoć i dogovorila susret jer je sigurno sumnjičava zbog nečega. Manuela se pakira i odlazi baki. Cícero govori Alice da Renatu nije našao posao. Marcos pokušava razgovarati sa šefom o novim idejama, ali njegove ideje nisu prihvaćene. Ana odlazi Rodrigu i sazna da je Manuela otišla baki. Uplakana Manuela ispriča baki Rodrigovu i Aninu prijevaru. Ana moli Alice da je odveze u Gramado. Rodrigo potraži Lourença i ispriča se zbog onoga što je rekao u prošlom posjetu. Bárbara dolazi Dorinoj kući sa stvarima i nastane problem s prostorom. Ana pokušava razgovarati s Manuelom, ali sestra je ne želi primiti. Júliji nedostaje Manuela. Ana javi Evi da neće ići u SAD dok ne riješi problem s Manuelom. Rodrigo želi razgovarati s Manuelom, a ona ga zamoli da je pričeka kod kuće kako bi razgovarali sa kćeri o rastavi.



NOVA TV, 18.15, TURSKA SERIJA, Anđeli

Nakon puno godina Seher je pronašla svoju kćer Meral. Mesude postaje sumnjičava nakon Ejluline reakcije na Kemalov dolazak u bolnicu. Toprak osjeća krivnju jer nije zaustavio nesreću.

NOVA TV, 20.15, TURSKA SERIJA, Sudbina

Elif doznaje da bi njezinu majku mogli pustiti iz zatvora bude li imala zakonsku obranu. Također otkriva da je Kahramanova majka Kijmet namjerno drži u zatvoru. Elif se zato suočava s Kijmet, ali ona inzistira na tome da njezina majka ostane u zatvoru dok Elif ne rodi. Elif želi raspraviti o tome s Kahramanom, ali on joj kaže da će na raspolaganju biti poslije.

NOVA TV, 21.30, DRAMSKA SERIJA, Zlatni dvori

Mladen pokloni Ani buket tulipana, no ona i dalje nije impresionirana. Ipak, on je uvjeren u svoj napredak kod Ane. Vesna rašljama istražuje jezero i posumnja da skuhane ribe imaju veze s podzemnim vodama ispod kuće Galovićevih. Vesnine tvrdnje u Petru pobude sumnju pa joj on obeća pomoći. Petar pregleda staro geološko istraživanje, koje ne pokazuje podzemne vode, te odluči naručiti novo, za što dobije potporu Galovića. S druge strane, Nikola se svim silama trudi odagnati sumnju sa sebe, dok mu zabrinuti ukućani predlažu da sam prizna Galovićima istinu o izvoru. On to odbija, iako je svjestan da se obruč oko njega steže. Kako bi bila s Ivanom, Martina odluči odustati od fakulteta. Ivan ju nagovara da to ne učini, no ona ipak potajice šalje mail u kojem odustaje od studija. Irena sazna za Vinkovu kavu sa Sonjom i počinje pokazivati prve znakove zabrinutosti. Nera i Jan nastavljaju svoju aferu, no ona grubo presiječe njegove iluzije o zajedničkoj budućnosti.