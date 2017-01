SADRŽAJ VAŠIH OMILJENIH SAPUNICA: Elif sazna da je ona prava majka djeteta kojeg nosi, a ne Defne (Sudbina)

HRT1, 12.25, BRAZILSKA SERIJA, Život teče dalje

Lourenço govori Rodrigu da će tužiti Jonasa i tražiti svoje očinstvo na sudu. Júlia nazove tatu i moli ga pomoć u vezi sa školskim radom. Manuela shvaća da joj tata nedostaje i moli Rodriga da sutradan bude s kćeri kako bi ona mogla pripremiti domjenak. Ana i Lúcio su skupa i žele obnoviti vezu. Júlia to odobrava. Manuela upoznaje Gabriela, organizatora domjenka. On pokaže interes prema njoj. Iná savjetuje unuci da pruži priliku ljubavi. Marcos, Alice i Sofia govore Bárbari da je Alice njezina sestra s majčine strane. Nanda govori Rodrigu da Ana i Manuela žive svoj život i da bi on trebao učiniti isto. Vitória u Cecílijinoj torbi nalazi stimulanse i zabrani joj da igra. Jonasu dolazi sudski poziv u vezi s Lourençovom tužbom protiv njega.

NOVA TV, 18.15, TURSKA SERIJA, Anđeli

Seher je prigrlila svoju kćer, ali sad mora smisliti način kako da živi s njome. Feride počinje sumnjati da Seher nešto skriva. Mesude želi da se Kemal vrati kući, a za njegov odlazak krivi svoje kćeri. Kako bi ga natjerala da se vrati, Mesude će poduzeti radikalan korak. Zejno se uselila u sirotište, no odmah po dolasku ulazi u nove sukobe.

NOVA TV, 20.15, TURSKA SERIJA, Sudbina

Kahraman kupi Elif veliku kuću, a kada Defne to čuje odmah pokuca na Elifina vrata. Defne otkrije Elif tko je prava djetetova majka jer želi da Elif zamrzi Kahramana. Stoga joj kaže da je Kahraman znao istinu od početka i da ju je htio skriti od nje. Kerem kaže svojoj majci da se želi oženiti s Elif, a Kahraman vodi Elif na večeru i izjavi joj ljubav.

NOVA TV, 21.30, DRAMSKA SERIJA, Zlatni dvori

Više ništa ne stoji na putu Aninoj i Petrovoj sreći, ali oni ipak odluče da će Petar pričekati s razvodom dok se Nera ne oporavi. Antun i Vesna dodatno razvesele Anu viješću da su opet zajedno. Nera se osjeća sve izloženije u bolnici gdje ju svi osuđuju pa zamoli Petra da ju ranije odvede iz bolnice. Na odlasku ih dočekaju novinari koji snime još jedan senzacionalistički prilog. Uzrujani Vinko i Irena vraćaju se ranije iz toplica i preneraze kad shvate da Petar dovodi Neru k njima. U selu se pojavljuje tajanstveni muškarac koji se pod krinkom novinara raspituje o Jankovoj nesreći, pokušavajući saznati detalje. Susreće i malog Janka kojem pokloni plastični pištolj. Mara shvati da se nešto čudno događa kad Janko kući donese pištolj koji mu je dao neznanac koji poznaje njegovu mamu.