SADRŽAJ VAŠIH OMILJENIH SAPUNICA: Elif otpuži Defne da je ona ubila njezinog sina Topraka (Sudbina)

HRT1, 12.25, DRAMSKA SERIJA, Mjesto koje zovem dom

Na ravnici Emu priprema se testiranje atomske bombe i to je tema svih razgovora. Sarah doznaje da je njezina majka teško bolesna i s Georgeom i Annom odlazi u Sydney te doznaje zašto se zbog Sare majka smatra prokletom i u strahu je za svoju besmrtnu dušu. Elizabeth Jamesu i Oliviji otkriva svoju najmračniju tajnu u nadi da će spasiti njihov brak, no Olivija reagira loše, a Jamesa to donekle utješi. Sarina majka umre i George je dolazi utješiti. Ona je time dirnuta i otkriva mu svoju prošlost, što ih još više zbliži. Život u Ash Parku sve je više pun promjena.

NOVA TV, 18.15, TURSKA SERIJA, Anđeli

Dok Nazan u Mesudinu i Kemalovu domu traži CD sa snimkom Gokhanove nesreće, Kemal se potajno vraća kući kako bi pripremio klopku za Ejlul. Mesude u hotelu nije pronašla Kemala te ju je obuzela panika. Djevojke su primijetile da Ejlul nije u domu i jako su se zabrinule. Ejlul je u velikoj opasnosti. Hoće li je Nazan, koja čuje sve što se događa, spasiti od Kemala?

NOVA TV, 20.15, TURSKA SERIJA, Sudbina

Svi traže bebu Topraka koju je otela Merjem. Merjem ostavlja bebu kod staroga para kojemu pomaže godinama, no Toprak ondje dobije vrućicu. Elif je izvan sebe od brige pa odlazi k Defne i optuži je da je ubila Topraka kako bi se osvetila Kahramanu. Međutim, Defne joj kaže da je i ona trudna. Šukran i Jakup ponovno spletkare.

NOVA TV, 21.15, TURSKA SERIJA, Obitelj mog oca

Kadir se osjeća odgovornim za to što se dogodilo te se ispriča ocu i s njim skuje zajednički plan. Kemal otima Nilgun te se vjenča s njom na iznenađujući način. Kadir počinje raditi u Kemalovoj tvrtci, a pridružuje mu se i Mert, koji to čini iz inata. Hoće li doći do novog sukoba između polubraće?

NOVA TV, 22.15, DRAMSKA SERIJA, Zlatni dvori

Kada zbog Evinog poziva Mladen ne dođe Neri na dogovor, ona se naljuti. Razočarana i Mladenom i razgovorom za posao, Nera se ipak zaposli kod Nikole kao konobarica. Kada u restoran dođe Mladen, Nera se uvrijedi i naljuti na njega, jer krivo shvati da ju ne podržava u tome što radi. Na nagovor Nikole, Nera pokuša još jednom pjevati svoje pjesme, ali shvati da to više nije u stanju. Domagojeva terapija ostavlja traga na Kati koja polako osvještava Daliborovu krivnju. Kata konačno shvati što joj je Dalibor učinio te odluči spaliti vjenčanicu. Na Anin zahtjev, Petar kupuje novi krevet kako bi se Ana preselila k njemu. I dok se Zvonko i Ivica zbližavaju montirajući krevet, Ana Vesni povjerava pravi razlog zbog kojeg ne želi i ljetnikovac – Irena. Vesna ju ohrabri. No, usprkos Vesninoj podršci, zajednička večera Begovaca i Galovića prolazi u nelagodnoj i napetoj atmosferi.