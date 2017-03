SADRŽAJ VAŠIH OMILJENIH SAPUNICA: Elif je zabrinuta za sina zbog čega šalje majku k Jorukhmanima (Sudbina)

HRT1, 12.25, DRAMSKA SERIJA, Mjesto koje zovem dom

George i Sarah sve se više zbližavaju, no kad se vrate u Inverness, dočeka ih Reginino šokantno otkriće. Regina se boji da će je Elizabeth iznevjeriti i ucjenjuje je. Olivia se i dalje sama nosi s groznom sudbinom svoga djeteta, koju ne može otkriti Jamesu. Andrew joj predlaže da rodi i u bolnici zamijeni dijete s drugim. Anna i Gino odluče se suprotstaviti Elizabeth i Regini.

NOVA TV, 18.15, TURSKA SERIJA, Anđeli

Nakon što se doznalo tko je Gokhanov ubojica, policija dolazi po Nazan, koja nije očekivala da će je policija uhititi. Defne je u depresiji zbog sudbine koja je zadesila njezinu majku. Zbog Nazanine laži Mesudein život je u opasnosti, a Kemal je u panici.

NOVA TV, 20.15, TURSKA SERIJA, Sudbina

Defne je uvjerena da je vidjela Elif u bolnici, no još ne može biti potpuno sigurna u to. Elif je vrlo tužna što joj je sin bolestan. Ne zna kako je i zabrinuta je, pa šalje svoju majku Sultan k Jorukhanima. Kijmet se šokira kad je ugleda na svojim vratima, no Zija joj zaželi dobrodošlicu pa Sultan napokon vidi svojeg unuka. Kahraman je bijesan kad sazna kako se Kijmet ponijela prema Sultan.

NOVA TV, 21.10, TURSKA SERIJA, Obitelj mog oca

Dok Kemal nastoji Suzan ponovno vratiti u život, jako će ga rastužiti što Nilgun svjedoči svim tim događajima. Kad Suzan dođe k sebi, nastojat će razotkriti sve Madžidine i Tamerove prljave igre. Njih su dvoje u panici jer ih je Suzan stjerala u kut, no Fadil će im poslužiti za mogući izlaz iz riskantne situacije.