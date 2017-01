SADRŽAJ VAŠIH OMILJENIH SAPUNICA: Elif je slomljena kad vidi da su Kahraman i Defne proveli noć zajedno (Sudbina)

HRT1, 12.25, BRAZILSKA SERIJA, Život teče dalje

Sofia pobijedi Cecíliju na teniskom turniru i zahvali Ani na tome. Tijekom večere Cecília se ispričava Vitóriji zbog poraza, ali Vitória ne prihvaća ispriku. Marcos i Dora slave Sofijinu pobjedu. Gabriel razgovara s Maneulom o njezinom blogu i ona mu objašnjava zašto se udaljila od sestre. Lourenço moli Lorenu da bude njegova svjedokinja na suđenju u vezi s Tiagom i ona pristane. Suzana Renatu daruje mobitel, a Renato kaže da bi bilo bolje da prestanu surađivati. Suzana mu govori o svojim bračnim problemima. Nanda dobije vrućicu, a Francisco se brine o njoj. Lúcio savjetuje Ani da ode Manueli i osobno je pozove na vjenčanje. Lourenço moli Rodriga da ode s njim k Jonasu kako bi potajno vidio Tiaga. Alice govori Suzani da ne prihvaća njezinu vezu s Renatom. Olívia uzima Sofiji prsten koji joj je dao Miguel. Manuela posjeti Nandu i govori joj o Rodrigu. Nanda optuži Anu da je uništila Rodrigov i Manuelin život. Sofija primijeti da nema Miguelova prstena. Ana odlazi Manueli da je pozove na vjenčanje, ali njihov susret se pretvori u mučan razgovor.

NOVA TV, 18.15, TURSKA SERIJA, Anđeli

Vijest o Gokhanovoj smrti shrvala je Džemre koja je bestraga nestala. Feride kreće u potragu za njom. Meral odlazi iz doma.



NOVA TV, 20.15, TURSKA SERIJA, Sudbina

Kahramanov prijatelj Dželal odlazi k Elif i kaže joj da je Kahraman ustvari na njezinoj strani i da je sve krivo shvatila. Elif tada odluči pronaći Kahramana i razgovarati s njim, no kad ode do Kahramanove kuće, ondje ga nađe kako spava u Defninu zagrljaju i shvati da su proveli noć zajedno, što je ubije. Kahraman otkrije da je Maksut taj koji mu je postavio zamku stavivši drogu u njegov kamion.

NOVA TV, 21.00, TURSKA SERIJA, Obitelj mog oca

Iako obje Kemalove obitelji smatraju da im Kadirov prijedlog narušava ponos, prisiljene su prihvatiti ga pred Mertovim stanjem koje se svakim trenutkom pogoršava.

NOVA TV, 22.30, DRAMSKA SERIJA, Zlatni dvori

Nera posjeti kuću u kojoj je odrasla te ju preplavi osjećaj tuge. Petar je uz nju, tješi ju, a ona mu u znak zahvalnosti da sporazumni razvod braka. Namjerava se zaposliti te predloži Goranu da vodi dječju emisiju na lokalnoj televiziji. No, Goranu se ne sviđa ta ideja. Uvjerena da ulazi u klimakterij, Žana se boji da Nikoli više neće biti privlačna. Dodatno ju potrese kad ga vidi kako očinski drži Janka na nekoj slici i shvati da bi Nikola zapravo htio postati otac. No, ubrzo ju posjeti Mladen s nalazima: Žana ima gripu. Ali je i trudna! Žana moli Mladena da nikome ne govori vijest dok se ne uvjeri da je dijete zdravo. Zvonko i Dalibor se opet sukobe. Kada ga Dalibor izvrijeđa, Zvonko iz inata odluči još jednom probati osvojiti Katu. No, kada ju ugleda s bijelom haljinom, duboko razočaran zaklinje se da odustaje od Kate! Kata pak zaprosi Dalibora i želi se udati u najkraćem roku. Dalibor pristane, ali odmah požali. Domagoj uz pomoć prijatelja uspije uplašiti Željka prijetnjom zatvora, a Nikola mu šakom zaprijeti da ih ostavi na miru. Željko se oprašta od Janka, Nikole i Mare i odlazi iz sela. Barem tako svi misle.