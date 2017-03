SADRŽAJ VAŠIH OMILJENIH SAPUNICA: Elif je povrijeđena jer joj Kahraman ne vjeruje. Otkriva se tko je Maksutova majka (Sudbina)

HRT1, 12.25, MEKSIČKA SERIJA, Voli me zauvijek

Paulina i Adrián se namjeravaju potajno vjenčati. Nuria predlaže Edgaru da vrati dijete i da zatraži još novca od Gonzala, a kada dobije novac, da pošalje dijete u sirotište. Edgar potpisuje Gonzalu skrbništvo nad Mauriciom. Na odlasku Edgaru ukradu novac. Edgar kaže Nuriji da treba novac. Inés i Raquel vode Mauricija u školu za gluhe. Nuria izvede Mauricija iz svoje kuće i zamoli Edgara da nestanu. Mauriciju nije lako s Edgarom. Jaime više ne voli Julietu zbog njezine bolesne ljubavi prema bratu Adriánu. Karen predloži Paulini da proda odjeću iz njezinog butika ondje kamo odlazi s Adriánom. Adrián moli Paulinu da odu u Playa Lindu i da se vjenčaju ondje za mjesec dana. Nuria ih ugleda i kaže Gonzalu da ih je vidjela. Camilo tvrdi da je on bio s Paulinom.

NOVA TV, 18.15, TURSKA SERIJA, Anđeli

Seher je oteta i Meral je uz Nazaninu pomoć pokušava pronaći. Svi će biti šokirani kada saznaju da je Seher mrtva. Meral je shrvana, ali i Nazan. Djevojke će pružiti veliku potporu Meral, a čak će im se ponovno pridružiti i Džemre.



NOVA TV, 20.15, TURSKA SERIJA, Sudbina

Elif doznaje da Defne stoji iza svih nedaća koje su u posljednje vrijeme snašle Jorukhane. Ona sazna da ju je Defne htjela ubiti, kao i to da je unajmila Ibrahima, no u to ne može uvjeriti Kahramana. Povrijeđena je jer joj Kahraman ne vjeruje i govori joj da je paranoična. Kijmet saznaje da je Sadet Maksutova majka.

NOVA TV, 22.15, DRAMSKA SERIJA, Zlatni dvori

Mladen pokušava razuvjeriti Neru, no ona ostaje čvrsta u svojoj odluci da se udalji od njega, iako joj je i samoj teško s tim se nositi. Za to vrijeme, Eva svojom tragičnom pričom o Wolfu pridobiva Katu na svoju stranu. Nakon što Kata ispriča Neri što je sve Eva proživjela, Nera obećava Evi da će se zauvijek maknuti od nje i Mladena.

Nikola, ljut zbog smrti konja, s jedne strane napada Tomislava, a s druge brani Žanu pred Marom koja je ljuta zbog kolumne. Također, Nikola predloži Mladenu da postane partner u wellnessu, što Mladen, na Nikolino čuđenje, odbija.

Helena i Joza odlaze u posjetu Holceru. Joza je i dalje uvjeren da je Helena zaljubljena u Holcera te se ponaša uvrijeđeno i povrijeđeno.

Na iznenađenje svoje obitelji, Martina se, puna tajni, nenadano vraća iz Londona te jedino Ani priznaje da su ona i Ivan prekinuli. Kada ugleda Ivana u ljetnikovcu, ostane šokirana.