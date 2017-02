SADRŽAJ VAŠIH OMILJENIH SAPUNICA: Elif i Kahraman uživaju sa svojim sinom. No koliko dugo? (Sudbina)

HRT1, 12.25, DRAMSKA SERIJA, Mjesto koje zovem dom

Georgea zamole da u Ash Parku primi japansku trgovačku delegaciju. On zamoli Jacka da dođe da bi zajednica to bolje podnijela, no on odbije, a zatim se predomisli. No sve ne prođe bez problema. Jack je potresen i opet se odaje piću.

Regina suptilno radi protiv Sare, laže Georgeu o njoj. Sarah je suočena sa starim neprijateljem, antisemitizmom. James i Olivia i dalje se zbližavaju. Anna se nikako ne vraća u Ash Park i Gino se boji da je njihovoj vezi kraj, a ne zna da ona čeka rezultat testa trudnoće.



NOVA TV, 18.15, TURSKA SERIJA, Anđeli

Serkan se trudi ponovno osvojiti Ejlul i to mu napokon pođe za rukom. Mesude razgovara s Nazan o Kemalu i Ejlul i shvati da je u krivu jer ne vjeruje vlastitoj kćeri. To saznanje ubrzo je gotovo dovede do ludila pa napadne čovjeka na ulici i završi u bolnici. Mesude otvoreno pita Ejlul je li je Kemal zaista pokušao silovati, no Ejlul nema srca reći joj istinu.

NOVA TV, 20.15, TURSKA SERIJA, Sudbina

Elifin brat i dalje kuje planove da ubije Elif. Maksut otkrije tko je on i bude ljubazan prema njemu da bi zaštitio Elif. U domu Jorukhanovih napokon vlada blagostanje nakon što je Merjem vratila Topraka. Elif i Kahraman presretni su i uživaju sa sinom. Čini se da je čak i Defne odustala od spletki i da nastoji biti u dobrim odnosima s Kahramanom i Elif. Je li se Defne zaista pomirila s njihovim brakom?

NOVA TV, 21.15, TURSKA SERIJA, Obitelj mog oca

Nilgun postaje ljubomorna na Kemala i Suzan. Potajice od Kemala odlazi na njegov i Suzanin večernji sastanak te se zbog ljubomore posvađa s Kemalom. Suzan sazna od Fadila informacije vezane uz Hasret i zauzvrat mu daje šifru Kemalova kućnog sefa. S pomoću te šifre Fadil namjerava ukrasti novac iz sefa. Edže pred Mertovim očima poljubi Kadira samo kako bi ga povrijedila. Kadiru se ne sviđa što ga Edže iskorištava.

NOVA TV, 22.15, DRAMSKA SERIJA, Zlatni dvori

Kata u restoranu naleti na Zvonka i Ivicu. Iako Zvonko na njihov susret ne ostane ravnodušan, ipak provede noć s Ivicom. Drugi dan govori Holceru da želi zaprositi Ivicu. Uvjeren da to radi samo iz inata Kati, Holcer ga moli da razmisli. No, Zvonko je siguran u svoju odluku. Želeći da se Ana što prije useli k Petru, Vinko i Helena spočitavaju Ireni njen odnos prema Ani. Ana i Petar su pak uzbuđeni zbog puta u Portugal. Petar je sve Katine troškove prebacio na sebe i Ana mu je zahvalna. No, Vinko je protiv njihovog odlaska. Vesna je povrijeđena jer Antun nikada Ani nije rekao da se ona htjela vratiti u selo, a da joj je on to zabranio. Antun ju tješi. Nera je nesretna zbog Mladenovog ponašanja i izbjegava razgovor s njim. On pak misli da ju je njegov poklon uvrijedio, ne znajući da je poklon završio kod Žane.

U selo dolazi Eva. Nera ne zna tko je ta žena u Mladenovom životu, no zato ju Kata dobro zna – i ne voli ju ni najmanje.