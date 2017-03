SADRŽAJ VAŠIH OMILJENIH SAPUNICA: Elif i Kahraman se sve vše zbližavaju što izazove zabrinutost kod Defne (Sudbina)

HRT1, 12.25, DRAMSKA SERIJA, Mjesto koje zovem dom

Olivia otkriva da je nestao mali George. Regina ga pronađe na čudnome mjestu. Regina pazi kako pomaže Georgeu poslije ranjavanja, da bi zadržala privid njegove nezavisnosti. Henry Fox poziva Jamesa na večeru u gradu, što utječe na njegov odnos s Olivijom. Elizabeth se udaljava od stare prijateljice Prudence. Anna shvati da joj Gino nije rekao sve o farmi. Carolyn upozorava Georgea o Regini, a Regina Jacku spominje Carolyninu divlju prošlost.

NOVA TV, 18.15, TURSKA SERIJA, Anđeli

Ejlul misli da je Mesude napokon saznala istinu. Međutim, uskoro postane jasno da Nazan ipak nije rekla Mesude istinu o Kemalu. Ejlul je izvan sebe od bijesa i tuge pa odlazi u Kemalovu trgovinu, gdje ga napadne. Gunej ne želi razgovarati s Kader, a Songul ga pokušava uvjeriti da Kader nije kriva za ponašanje njegova oca i Banu.

NOVA TV, 20.15, TURSKA SERIJA, Sudbina

Dok se Elif postupno predaje pred vlastitom ljubavi, neodlučna je bi li ispričala Kahramanu sve što joj se dogodilo ili ne. S druge strane, Defne koja ne može podnijeti da se Elif i Kahraman opet sastanu, dobrano obuzima panika. Jakup je deprimiran zbog saznanja da mu vlastiti roditelji cijeli život kriju tko mu je biološka majka i upada u nevolju.

NOVA TV, 22.15, DRAMSKA SERIJA, Zlatni dvori

Nera u Mladenovoj ordinaciji snima emisiju u kojoj je Lola glavna zvijezda – pred kamerama daje krv. Između Mladena i Nere frcaju iskre, ali nijedno od njih dvoje ne želi to priznati. Begovci su u strahu da će ljetnikovac morati pod hipoteku. Ana sugerira Petru da u projekt uključi seljane kao dioničare. Domagoj se trudi oko biznisa s gljivama, a u pomoć mu uskače Zvonko kao jamac za kredit. Ivica smatra da Zvonko olako ulazi u to pa nastane prepirka. Zvonku se čini da ga Ivica kontrolira. No, kada mu objasni da samo brine za budućnost, oni se pomire. Ivica u razgovoru s Katom shvati da joj nije konkurencija i iznenadi Zvonka tako što ju pozove na večeru, skupa s Mladenom i Evom.

Galovići sa svojim cateringom oduzimaju goste restoranu pa ljutiti Nikola odluči dati Mislavu proviziju, ako njegovi radnici budu jeli isključivo u restoranu.

Na radiju je najavljeno otpuštanje zdravstvenih djelatnika zbog rezanja troškova. Mladenov ostanak u selu je ugrožen.