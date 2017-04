SADRŽAJ VAŠIH OMILJENIH SAPUNICA: Džihan koji ne zna da mu je život u opasnosti vraća se u Istanbul (Tuđi život)

HRT1, 12.25, MEKSIČKA SERIJA, Voli me zauvijek

Mau je izašao iz bolnice i sada živi s obitelji Murat. Paulina ga jako voli i vodi ga na plažu. René i Alan također idu na plažu, te ondje upoznaju Paulinu i Mauricija, a ne znaju da im je Paulina sestra. Nuria ima loše ocjene na fakultetu i moli Leonela da joj sredi bolje ocjene. On to iskoristi da se zbliži s obitelji Murat. Camilo vjeruje da Alfonso vara Raquel. Žestoko ga napadne kako bi saznao tko je Mónica Greepe.

NOVA TV, 18.20, TURSKA SERIJA, Anđeli

Emel i dalje nastoji spriječiti djevojke da dođu do Džemre, koja nikomu nije mogla priznati što se dogodilo te sada pomišlja na najgore. Gunej se vratio kući jer nije mogao zadržati posao. Ejlul se trudi biti što veća podrška Serkanu. Nazan gotovo pobjegne otmičaru, no on je uhvati i prijeti joj smrću.

NOVA TV, 20.15, TURSKA SERIJA, Sudbina

Kahraman je čuo snimku sa Zijina mobitela i potpuno je šokiran Defninim postupcima. Defne zna da će Zija otkriti istinu čim se oporavi pa bježi iz konaka. Međutim, Kahraman ima plan kako da je dovede natrag i suoči se s njom licem u lice. Jakup otkriva Melek da imaju istu majku, a sve to čuje i Selim.

NOVA TV, 21.05, TURSKA SERIJA, Tuđi život

Džihan postaje žrtva svojih dobrih namjera. Ne sluti da Mahide prati svaki njegov pokret i planira mu se osvetiti. Njegov život bit će u velikoj opasnosti, no iz nje će se izvući za dlaku. Džihan se zatim vraća u Istanbul kako bi identificirao truplo gospodina Rahmija. Dilaru počinju zabrinjavati Harunova pretjerana ljubomora i njegove nagle reakcije.